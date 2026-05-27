Cercasi giovani da 18- 35 anni per progetti per il Cillarese: aperte le candidature

BRINDISI – C’è ancora tempo per candidarsi alla Residenza Play Brindisi, il percorso dedicato ad artiste/i, designer, creative/i e progettiste/i e a giovani brindisini non inseriti in percorsi di studio o lavoro, interessati a lavorare insieme alla città e alle sue comunità.

La residenza si svolgerà nell’area del Parco del Cillarese, il parco urbano più grande di Puglia, e sarà

un’occasione per immaginare, progettare e realizzare un intervento creativo tessuto su misura, in

dialogo con il territorio. Il bando è rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni, brindisini e non, che vogliano rivolgere il loro sguardo di cura sulla città e sul parco, contribuendo a raccontare e trasformare Brindisi attraverso linguaggi contemporanei, pratiche collaborative e nuove forme di relazione con lo spazio pubblico. Le candidature dovranno essere inviate tramite il formulario online disponibile alla pagina www.brindisiper.it/playbrindisi . Sarà possibile candidarsi entro le ore 23:00 di domenica 31 maggio.

Ai partecipanti provenienti da altre province italiane e dall’estero sarà garantito l’alloggio presso

l’Ostello della Gioventù di Brindisi, oltre a colazione e cena. A tutti i partecipanti sarà garantito il vitto durante le attività. È inoltre prevista un’indennità di partecipazione pari a 200 euro per la prima sessione e 300 euro per la seconda e la terza sessione, subordinata alla partecipazione ad almeno il 75% delle attività previste.

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a: info@brindisiper.it .