Collegamento ferroviario stazione – Aeroporto, Ferrante: “I lavori partiranno il 4 maggio”

BRINDISI – “Il collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento si conferma un’infrastruttura prioritaria per la Puglia e per il Mezzogiorno. In esito al mio sopralluogo di oggi, posso annunciare che i lavori partiranno il 4 maggio”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia, a margine del sopralluogo che, insieme al vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera e deputato azzurro salentino Andrea Caroppo, ha effettuato presso i cantieri del collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento.

“Un traguardo storico, raggiunto in seguito al Tavolo che ho insediato al Mit con Rfi, la Struttura commissariale e le competenti direzioni del ministero allo scopo di promuovere ogni soluzione utile a garantire la realizzazione dell’opera in tempi certi – aggiunge Ferrante – Dopo un assiduo lavoro che ho portato avanti sin dall’inizio del mio mandato, il progetto del collegamento con l’aeroporto del Salento sta per passare alla fase realizzativa e potrà finalmente dare un rinnovato impulso allo sviluppo economico e turistico del territorio. Continuerò a seguire da vicino l’iter dell’opera e a lavorare per promuovere lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno”.