Dal 29 agosto al via la festa di San Teodoro e San Lorenzo: ecco tutto il programma

BRINDISI- Presentato il programma della festa patronale di Brindisi dedicata a San Teodoro D’Amasea e San Lorenzo. Si parte il 27 agosto, dieci giorni di eventi.

GIOVEDÌ 27 AGOSTO – Introduzione Festa nei quartieri

– ore 19.00 Arrivo delle Reliquie dei Santi Patroni presso la Parrocchia san Nicola – quartiere Paradiso

Preghiera dei Vespri – Lectio Divina in preparazione alla Festa Patronale, a cura di don Salvatore Tardio, parroco

SABATO 29 AGOSTO – inizio Festa

– dalle 09.30 alle 11.00: disponibilità Confessioni

– dalle ore 17.30 alle ore 21.30: DONAZIONE SANGUE, AVIS – Piazza Duomo

– ore 18.30: SANTA MESSA – Santuario Santa Maria degli Angeli

Presiede don Rino De Paola, Rettore seminario ordinariato militare

– ore 19.30: PROCESSIONE con le Reliquie e la statua di San Lorenzo da Brindisi dal Santuario alla Basilica Cattedrale

– ore 21.00: Basket Pentagonale SANTI PATRONI – Palestra ODDO – ex Galiano

DOMENICA 30 AGOSTO

– dalle 11.00 alle 12.30: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale

– ore 10.00 e 11.30 SANTA MESSA – Basilica Cattedrale

– ore 19.00: SANTA MESSA – presiede don – Basilica Cattedrale

– ore 20.00: CAINO E ABELE Musical – a cura della Parrocchia san Nicola – Piazza Duomo

LUNEDÌ 31 AGOSTO

– dalle ore 09.00 alle 12.30: PATRORATORIO Festa Patronale dei ragazzi

– dalle 09.30 alle 11.00 e alle 17.00 alle 19.00: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale

– dalle ore 16.30 alle 19.00: RACCOLTA ALIMENTARE E DI CANCELLERIA a cura Cisom – Piazza Duomo

– ore 19.00: SANTA MESSA – Per la pace e la giustizia – Basilica Cattedrale

con alcune parrocchie della città: La Pietà, Cuore Immacolato, San Vito Martire, San Lorenzo da Brindisi,

San Nicola, Spirito Santo, San Leucio, San Carlo di Gesù.

– ore 20.00 Tavola Rotonda Think Talk – Cortile Cattedrale

MAGNIFICA HUMANITAS – sulla custodia della persona umana nel tempo dell’I.A. con:

don Matteo Prodi, parroco – docente – responsabile Scuola Diocesana impegno socio-politico

prof. Salvatore Giuliano, Dirigente Ettore Majorana di Brindisi

Modera Chiara Criscuolo, giornalista “Il Nuovo Quotidiano di Puglia”

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE

– dalle ore 09.00 alle 12.30: RACCOLTA ALIMENTARE E DI CANCELLERIA a cura Cisom – Piazza Duomo

– dalle ore 09.00 alle 12.30: PATRORATORIO Festa Patronale dei ragazzi

– dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale

ore 19.00: SANTA MESSA –pro custodia creationis – Basilica Cattedrale

con alcune parrocchie della città: Ss. Resurrezione, Sacro Cuore, San Giustino de Jacobis, Ss. Addolorata

(Tuturano), UPC – Ave Maris Stella e Regina degli Apostoli, Cristo Salvatore, San Francesco d’Assisi.

Consegna messaggio Giornata Custodia del Creato – a cura degli Uffici diocesani: Pastorale Sociale ed

Ecumenismo e Dialogo interreligioso

– ore 20.00 Serata Intergenerazionale- Cortile Cattedrale

La FrISARMONICA con Tanino Delicarri, fisarmonicista e i produttori COLDIRETTI

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE

– dalle ore 09.00 alle 12.30: PATRORATORIO Festa Patronale dei ragazzi

– dalle 09.30 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 19.00 disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale

– ore 16.00 Visita guidata – percorso Chiese del Centro Storico – a cura dell’associazione Le Colonne

– ore 19.00: SANTA MESSA – In tempo di guerra e disordini

Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni

Parrocchia “Visitazione e S. Giovanni Battista”

nella Pontificia Basilica Cattedrale presiede don Mario Gargiulo, Vicario Episcopale Servizi Generali

– ore 21.00: ADORAZIONE EUCARISTICA “MAGNIFICA HUMANITAS” – Scalinata Virgilio

a cura dell’Ass.ne RUAHart Artistic Worship – disponibilità Confessioni.

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE

– dalle ore 09.00 alle 12.30: PATRORATORIO Festa Patronale dei ragazzi

– ore 09.30 Visita guidata – percorso Chiese del Centro Storico – a cura dell’associazione Le Colonne

– dalle 09.30 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 19.00 disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale

– ore 19.00: SANTA MESSA – Basilica Cattedrale

Presiede don Mimmo Roma – 12° anniversario Sacerdotale – Basilica Cattedrale

ore 20.00: PREMIO SANTI PATRONI Città di Brindisi – Basilica Cattedrale

VENERDÌ 4 SETTEMBRE

– dalle ore 09.00 alle 12.30: PATRORATORIO Festa Patronale dei ragazzi

– dalle 09.30 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 19.00: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale

– ore 19.00: SANTA MESSA – Basilica Cattedrale

Presiede S.E. Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo Bari-Bitonto

– ore 20.30: PROCESSIONE con le statue di San Teodoro e San Lorenzo da Piazza Duomo al Tosello

all’incrocio dei corsi e accensione luminarie

– ore 21.30: PALIO DELL’ARCA – a cura dell’Associazione Remuri – Banchina antistante scalinata Virgilio

SABATO 5 SETTEMBRE

– dalle ore 09.00 alle 12.30: PATRORATORIO Festa Patronale dei ragazzi

– dalle 09.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale

– dalle ore 10.00 Raduno di auto e moto d’epoca, ritrovo piazza Duomo

– ore 18.30 Le RELIQUIE DEI SANTI PATRONI dal Castello Alfonsino – Forte a Mare verso il Porticciolo

– ore 19.00: Solenne PROCESSIONE A MARE con le Reliquie e le statue dei Santi Patroni dal Porticciolo

Turistico al porto interno con sbarco banchina antistante Scalinata Virgilio – diretta TV Antenna Sud

Discorsi ARCIVESCOVO E SINDACO e consegna delle chiavi della Città e alzabandiera della Pace.

– ore 21.00 circa: fuochi pirotecnici

– a seguire Solenne PROCESSIONE con le Reliquie e statue dei Santi Patroni dalla banchina di sbarco alla

Basilica Cattedrale.

DOMENICA 6 SETTEMBRE

– Ore 10,00 e 11.30: SANTA MESSA – Basilica Cattedrale

– Ore 20.00: SOLENNE MESSA PONTIFICALE presiede il nostro Arcivescovo S.E. Mons. GIOVANNI

INTINI – Piazza Duomo – diretta TV Antenna Sud

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE

– Dalle 09.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00. disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale

– Ore 19.00: SANTA MESSA – Basilica Cattedrale presiede Mons. Pio Conte, Rettore Santuario

– Ore 20.00: PROCESSIONE con le Reliquie di san Lorenzo da Brindisi dalla Basilica Cattedrale al Santuario

di Santa Maria degli Angeli passando per l’incrocio dei corsi e terminare in Cattedrale.

– Ore 21.00: QUATTRU RISATI PI BRINDISI MIA – Spettacolo per la II edizione del Festival di Teatro in

Vernacolo Brindisino con la partecipazione delle compagnie Il Sipario, Anti&Mino, I Teatranti, Li Tre CumpAri – Scalinata Virgilio