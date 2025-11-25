BRINDISI- Decaro governatore della Puglia, in provincia di Brindisi Matarrelli il più votato. Antonio Decaro con il 64% dei voti ha battuto il suo avversario di centrodestra, Luigi Lobuono, conquistando la presidenza della Regione Puglia. Il Partito democratico in Puglia è il più suffragato con il 25,91% dei voti (14 seggi). In seconda posizione c’è Fratelli d’Italia, che ha ottenuto il 18,73% dei consensi (11 seggi). La lista Decaro presidente è al 12,72% (7 seggi). Tra i partiti nazionali, il Movimento 5 Stelle è al 7,22% (4 seggi), mentre AVS è al 4,09% (0 seggi). Sempre nella coalizione del campo largo di centrosinistra, Per la Puglia è all’8,54% (4 seggi) e Avanti Popolari con Decaro presidente è al 4,09% (0 seggi). Guardando alla coalizione di centrodestra, dietro Fdi c’è Forza Italia al 9,11% (5 seggi), poi la Lega è all’8,04% (4 seggi), Noi Moderati allo 0,83% (0 seggi) e La Puglia con noi allo 0,08% (0 seggi). Per gli altri candidati, la lista Puglia pacifista e popolare si è fermata allo 0,51% (0 seggi) e Alleanza civica per la Puglia allo 0,13% (0 seggi).

Per il PD l’ex sindaco di Mesagne il più suffragato in provincia di Brindisi con 24499 preferenze, un quarto di quelle espresse per la coalizione di centrosinistra, ottimo il risultato anche per Isabella Lettori che incassa 8252 voti, non riescono nell’impresa Fabiano amati con8161 voti e Maurizio Bruno con 5947 voti. Nella lista Decaro presidente conquista un seggio Tommaso Gioia con 3956 voti. Mentre per Fratelli D’Italia riescono nell’impresa Luigi Caroli e Antonio Scianaro .