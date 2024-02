Diabete di tipo 1 e celiachia, Perrini: “Ora possibile screening su neonati e bambini, il governo ha dato il via libera”

BARI- “In Puglia sarà possibile effettuare lo screening per il diabete di tipo I e la celiachia per i neonati e bambini geneticamente predisposti. Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha deciso di non impugnare l’articolo che nella legge di Bilancio di previsione 2024 ne prevedeva l’istituzione”. Ad annunciarlo consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini. “Non posso che esprimere grande soddisfazione per questo nuovo servizio sanitario che sarà offerto ai pugliesi che convivono con queste patologie. Nel dettaglio il programma consiste nell’esame dei geni DQ2 e DQ8, o altri geni ritenuti utili, al fine di verificare l’indizio di malattia per il diabete di tipo I e la predisposizione per la celiachia. L’esito negativo del test comporterà l’esclusione del bambino dalla fase ordinaria e periodica del programma di screening- dice Perrini- Un gran bel risultato, per il quale ho dato, in questi anni, il mio contributo presentando numerose interrogazioni, fatto audizioni al fine per consentire la predizione della malattia, l’identificazione dei casi clinicamente asintomatici, la diagnosi precoce ed il miglioramento della prognosi. È, quindi, una vittoria che appartiene a tutti, a partire dai piccoli pazienti e dalle loro famiglie. Questo rappresenta un importante passo avanti nella promozione della salute dei bambini, fornendo loro l’opportunità di essere diagnosticati precocemente e di ricevere un trattamento adeguato per queste due condizioni mediche croniche”