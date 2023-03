BARI- La maison Dolce&Gabbana sceglie la Valle D’Itria per presentare le nuove collezioni di alta sartoria e alta gioielleria. Ancora una volta di Domenico Dolce e Stefano Gabbana scelgono Puglia come location per i loro eventi di punta. Il brand presenterà le nuove collezioni dal 7 all’11 luglio in alcune delle più suggestive cornici della Valle D’Itria. In primo piano preziose creazioni artigianali che rappresentano delle vere e proprie opere d’arte. I due stilisti dal 2008 hanno creato un reparto di gemmologia, localizzato nel distretto di Legnano, dove tutt’oggi viene realizzata l’Alta Gioielleria firmata Dolce & Gabbana: un centro di gemmologia che si occupa di ricercare, selezionare e verificare i pezzi che poi vanno a comporre quelli che in molti casi sono dei pezzi unici.

Luca D’Orta