“Dona la spesa”, sabato raccolta solidale

BRINDISI- La solidarietà trova ancora più spazio nei negozi di Coop Alleanza 3.0 con “Dona la spesa”, l’iniziativa della Cooperativa di raccolta di generi di prima necessità che il 16 luglio sarà rivolta agli animali abbandonati e in difficoltà. L’appuntamento del 16 luglio coinvolgerà oltre 200 supermercati e ipercoop – distribuiti dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia – inclusi i negozi Amici di casa Coop. All’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle associazioni aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti da donare. Si potranno donare scatolame, mangimi, croccantini, lettiere igieniche, antiparassitari e accessori. La raccolta è organizzata con oltre 150 realtà su tutto il territorio in cui è presente Coop Alleanza 3.0, che compongono la rete di volontariato e le istituzioni locali, impegnate per la cura e la nutrizione degli animali abbandonati. La raccolta avverrà col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione. L’iniziativa rientra tra le azioni previste dal Piano di sostenibilità di Coop Alleanza 3.0 ispirato ai 17 goal dell’Agenda Onu 2030. In particolare, questa iniziativa risponde agli obiettivi di Equa distribuzione delle risorse. La giornata di “Dona la spesa” dedicata gli animali in difficoltà del 2021 ha visto il coinvolgimento di 203 punti vendita Coop e la partecipazione di 159 realtà locali, a cui sono state destinate quasi 67 tonnellate di merce donata da soci e clienti.

