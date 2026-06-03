Doveva partecipare alla Fasano – Selva: rubati una Ferrari e uno scooter ad un imprenditore

FASANO – (foto repertorio) Alla vigilia della gara automobilistica, Fasano-Selva, che si è conclusa domenica scorsa nel Fasanese, è stata rubata una Ferrari 458 di proprietà di un imprenditore veneto giunto in Puglia in quanto avrebbe dovuto noleggiare il veicolo ad un pilota locale per partecipare alla gara.

Oltre alla Ferrari all’imprenditore è stato rubato uno scooter che aveva con sé a Fasano per i piccoli spostamenti legati alla competizione sportiva, e che era parcheggiato a poca distanza dalla struttura ricettiva dove alloggiava.

Quando è stata rubata, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, la Ferrari, invece, si trovava agganciata ad un carrello (è stato rubato anche quello), all’interno del paddock, l’area di sosta riservata ai partecipanti alla gara. Sui furti indagano i carabinieri.