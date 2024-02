Due studenti del Giorgi selezionati per un progetto della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa

BRINDISI – Due studenti del Giorgi di Brindisi ammessi in un progetto della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La Scuola di Pisa ha comunicato alla dirigente Scolastica dell’Istituto tecnico industriale ITT “Giovanni Giorgi”, Mina Fabrizio, l’ammissione di due studenti al Progetto ME.MO. 2.0: un programma di orientamento completamente gratuito di durata annuale, realizzato come attività PCTO (Percorso per lo sviluppo di competenze trasversali e l’orientamento).

La selezione è avvenuta su molte candidature. Noemi Sicilia e Donato Nisi della 4AA l’hanno superata con ottimi risultati e ora fanno parte del gruppo di 370 studenti italiani ammessi ai corsi.

Il progetto è rientrato fra le iniziative finanziate dal Ministero dell’Università e della Ricerca all’interno del PNRR “Missione 4, Investimenti 1.6 Orientamento attivo nella transizione scuola-università”.

Le disposizioni ministeriali prevedono la piena compatibilità dei corsi “PNRR – Orientamento” con le attività PCTO, invitando le scuole a favorire l’integrazione tra le due iniziative.

Le attività Me.Mo prenderanno avvio a febbraio 2024 e si concluderanno a novembre 2024. I 370 partecipanti sono suddivisi in squadre composte tra i circa 10 e 20 studenti organizzate su base territoriale/regionale.

Ogni squadra è seguita da almeno due allievi tutor della Scuola Superiore Sant’Anna, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore e i Collegi Universitari di Merito.

“Un nuovo successo per l’I.T.T. “Giorgi” di Brindisi – spiega la dirigente Fabrizio – che da oltre 60 anni continua a mettere in pratica il proprio motto coltivare il futuro, adeguando le competenze degli alunni alle esigenze del mondo contemporaneo, aprendosi al nuovo e innovando costantemente l’offerta formativa”.