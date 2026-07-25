Estate brindisina: in concerto i Gemelli DiVersi e Senza Cri

BRINDISI – Arriva in ritardo, ma arriva. Il Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo teatro Verdi presenta il cartellone degli eventi estivi. Un cartellone diffuso dai chiostri storici alle piazze, dai quartieri periferici al lungomare e al porto. Si chiama Meridiani d’estate-

Dalla comicità al grande pop, dal teatro in dialetto al cinema di comunità, fino alla musica d’autore e alle rievocazioni storiche: la rassegna accompagna brindisini e visitatori nei mesi più caldi attraverso un calendario di circa 58 giornate di eventi su 90 complessive. «L’estate brindisina va letta nella complessità di un’offerta partita già a giugno con le regate, la motonautica, il basket e la rassegna Appia Wine» ha sottolineato l’assessore alle Attività Produttive, Giuseppe De Maria. «Oggi immaginiamo una programmazione più articolata e nuovi spazi attrezzati, anche per eventi a pagamento, per rendere la città sempre più competitiva».

«“Meridiani d’Estate” – spiega Carmelo Grassi, direttore artistico – nasce per mettere in relazione linguaggi, luoghi e spettatori. Abbiamo costruito un programma capace di parlare alla città nella sua interezza, rafforzando il legame tra cultura, spazi urbani e partecipazione».

Ecco i principali eventi

II edizione dedicata alla memoria e alla comicità popolare nei quartieri (dopo Bozzano e Santa Chiara, appuntamento il 31 luglio a Sant’Elia con Anti&Mino e il 7 agosto al Monumento al Marinaio con la compagnia Il Sipario).

Verdi in Città: In Piazza Duomo (spazio Museo Ribezzo), in collaborazione con il Polo Biblio-Museale e Puglia Culture, vanno in scena grandi nomi: Enrico Lo Verso (28 luglio), Fabrizio Saccomanno (1 agosto), Alessandra De Luca (4 agosto), Sara Santucci, Chiara Dimaggio e Lorenzo Mancarella (7 agosto), Simona Epifani (11 agosto) e Daria Paoletta (13 agosto).

L’Alba sulla Scalinata Virgilio (8 agosto, ore 4:30): Il suggestivo concerto al pianoforte di Mirko Lodedo, “All’alba… Vi racconto il mio piano”, saluta il sorgere del sole sul mare.

Tributo a Vasco Rossi (8 agosto, sera): La Generale Street Band accende la Scalinata Virgilio con l’energia del rocker di Zocca.

I Gemelli DiVersi (19 agosto, Piazza Santa Teresa): È l’evento clou dell’estate. La storica pop-rap band ripercorre quasi trent’anni di successi (Mary, Un attimo ancora, Fotoricordo), preceduta dal pre-show a cura dei dj e vocalist di Ciccio Riccio.

La Notte dei Cantautori & SENZA CRI (27 agosto, Scalinata Virgilio): Gianluigi Cosi ripercorre i classici della musica italiana, seguito dal live urban-pop del talento brindisino SENZA CRI.

Luna Latina (3, 17 e 24 agosto): Salsa e bachata animano Viale Regina Margherita all’altezza della Capitaneria di Porto.

Melonata sotto le stelle (12 agosto, Parco Braico): Una festa di aggregazione con degustazioni gratuite, lo spettacolo “Napule è presenta… ‘A città ‘e Pulecenella”, schiuma party, Holi Party dei colori e dj set.

Brindisi Cabaret Show (20 agosto, Scalinata Virgilio): Risate assicurate con la comicità paradossale di Dado e la verve di Ciro Giustiniani.

Ciak Insieme – Cineforum (fino al 28 agosto): Proiezioni ed educative di strada nei parchi dei quartieri (Perrino e Parco Maniglio) a cura di ImmaginAbile Impresa Sociale.

Brundabooks: Incontri e letture al Bastione di Porta Mesagne, Santa Chiara e Chiostro del Duomo.

Barocco Festival “Leonardo Leo” (26 agosto, Castello Svevo): L’opera “Drusilla vedova ingegnosa” con l’orchestra La Confraternita de’ Musici e la partecipazione di Nando Paone e Giacomo Rizzo (Ingresso € 3,00).

Medieval Fest (28 agosto – 5 settembre): Rievocazioni, laboratori e spettacoli dedicati ai Templari presso la Casa del Turista e le Case Minime.

Feste Patronali (29 agosto – 7 settembre): Il cammino estivo si chiude con il momento più intimo e sentito dalla cittadinanza, le celebrazioni per San Teodoro d’Amasea e San Lorenzo da Brindisi, tra riti religiosi e festeggiamenti civili.