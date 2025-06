Funerali del Brigadiere ucciso, monsignor Saba: “Carlo nella quotidianità ha offerto la sua vita con generosità e amore”

OSTUNI-“ In un mondo lacerato da contese ci sono uomini che spendono la propria vita senza riserbo per gli altri” così monsignor Gian Franco Saba, officiando i funerali del Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, barbaramente ucciso giovedì scorso durante un servizio di controllo. Le esequie si sono celebrate questa mattina nella Chiesa di Santa Maria Madre ad Ostuni alla presenza del capo dello Stato , Sergio Mattarella, che in questo giorno carico di dolore è voluto essere vicina alla famiglia. Una folla commossa tra rappresentanti istituzionali e militari ma anche tanta gente comune ha voluto porgere l’ultimo saluto al carabiniere eroe che qualche giorno prima della pensione ha perso la vita svolgendo il suo dovere. Il Brigadiere Carlo Legrottaglie , 60 anni il prossimo mese , giovedì mattina stava svolgendo un servizio di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana quando ha intimato l’alt ad una macchina in corsa. Il conducente ignorando il segnale ha premuto il piede sull’acceleratore , ne è nato un inseguimento sfociato poi in un conflitto a fuoco. Nel fuoco incrociato Legrottaglie è stato colpito all’addome ed ha perso la vita . Poco dopo con l’arrivo dei rinforzi , polizia e carabinieri , i malviventi che avevano tentato di mettere a segno una rapina ai danni di una stazione di servizio, sono stati intercettati. Anche in questo caso i malviventi hanno reagito a colpi d’arma da fuoco e uno di questi è rimasto gravemente ferito . Michele Mastropietro , 59 anni , è morto poco dopo. Mentre il complice , Camillo Giannatanasio, 57 anni è stato arrestato.

“Carlo nella quotidianità ha offerto la sua vita adempiendo al proprio dovere con generosità e amore”- ha aggiunto nella sua omelia monsignor Saba- “ha dato tutto: ha dato la sua vita, tutte le sue energie fino all’ultimo nonostante i tempi di riposo previsti”.

La famiglia del Brigadiere, la moglie Eugenia e le due figlie gemelle di 15 anni, Carla e Paola, stretta in un dolore composto nell’abbraccio di una comunità intera .

“La generosità legata al proprio dovere, o alla propria funzione, fino all’ultimo istante, forse è persino un istinto che tiene in piedi l’Italia intera. Senza persone così, non solo nei carabinieri ma ovunque, questo Paese farebbe una gran fatica ad andare avanti”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi a Ostuni al termine dei funerali.