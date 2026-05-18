Futuro del Petrolchimico: riunione in Prefettura, verso la progettazione del Gigafactory

BRINDISI – Riunione con le parti sociali per il futuro del polo petrolchimico di Brindisi. Questa mattina, la Prefettura ha ospitato un importante incontro finalizzato ad aggiornare la cabina di regia sugli interventi necessari a risolvere la delicata crisi che investe l’area industriale brindisina.

Al tavolo, oltre al Prefetto Guido Aprea, hanno preso parte il Presidente del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi della Regione Puglia, i vertici di Confindustria, i rappresentanti del Consorzio ASI e le sigle sindacali. Un summit s convocato con un obiettivo preciso: definire una linea d’azione unitaria e condivisa da portare al prossimo, decisivo vertice già in programma a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Durante il confronto, le parti sociali e istituzionali hanno siglato un vero e proprio patto d’intenti. La priorità assoluta resta la tutela dei livelli occupazionali e del tessuto produttivo locale. La strategia comune si muoverà lungo un percorso programmatico ben delineato: da un lato, l’attivazione di misure di sostegno per i lavoratori e per le imprese dell’indotto; dall’altro, un piano mirato di riqualificazione del personale, indispensabile per non disperdere le storiche professionalità del territorio e per agganciare le nuove opportunità di sviluppo.

Il Prefetto Guido Aprea ha espresso profonda soddisfazione per il clima costruttivo registrato:

“C’è uno spirito di forte coesione dimostrato da tutte le parti in causa. La Prefettura manterrà la massima e costante disponibilità a seguire questo percorso virtuoso a tutela della comunità”

La vera novità emersa dal tavolo istituzionale riguarda però la transizione industriale del sito. Durante l’incontro è stato infatti annunciato l’imminente avvio della progettazione per la realizzazione di una “gigafactory” proprio all’interno del perimetro del petrolchimico.

Un tassello fondamentale che apre le porte alla riconversione ecologica dell’area, la delegazione brindisina si prepara ora a interloquire con il Governo centrale per blindare il futuro del polo.

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