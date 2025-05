Giochi studenteschi 2025: buono il risultato dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Commenda

Roma- Un’avventura straordinaria ha visto protagonista la scuola secondaria di primo grado “Giulio Cesare” dell’Istituto Comprensivo Commenda di Brindisi, che ha rappresentato con onore la Regione Puglia alla fase nazionale dei Giochi Studenteschi 2024/2025 nella disciplina basket 3×3 della categoria cadetti.

I quattro giovani atleti Luigi Brigida, Mario Galasso, Matteo Bruno e Roberto Lafuenti, guidati e accompagnati dalla prof.ssa Daniela Russo, hanno compiuto un percorso entusiasmante che li ha portati a conquistare un quarto posto nazionale, dopo aver ottenuto quattro vittorie su quattro partite disputate durante la competizione.

Il regolamento del torneo, che prevedeva un punteggio cumulativo tra squadre maschili e femminili per ciascuna regione, ha influito sul risultato finale: il passaggio in finale è andato alla rappresentativa del Veneto, grazie a un miglior punteggio complessivo, nonostante la sconfitta sul campo contro la squadra brindisina.

I ragazzi dell’Istituto Comprensivo Commenda hanno dimostrato non solo abilità tecniche, ma anche un forte spirito di squadra, rispetto per gli avversari e una straordinaria capacità di rappresentare i valori dello sport scolastico: inclusione, impegno, collaborazione e rispetto delle regole.

Il loro impegno è stato premiato da un caloroso applauso durante la cerimonia finale allo Stadio Olimpico di Roma, dove si sono svolte le gare e i momenti di celebrazione collettiva con studenti provenienti da tutte le regioni d’Italia.

La giornata si è conclusa con un meritato momento di festa: condivisione, risate e amicizia hanno caratterizzato il dopo cena, trasformando l’evento sportivo in un’esperienza di vita da portare nel cuore. Relax, gioia e allegria hanno saldato ancora di più i legami tra compagni, insegnanti e famiglie.

Soddisfazione per la professoressa Daniela Russo: “Sono orgogliosa di questi ragazzi. Hanno dato tutto in campo e fuori. Hanno dimostrato cosa significa essere squadra, rappresentare una scuola e affrontare le sfide con maturità e determinazione. È stata un’esperienza indimenticabile per tutti noi.”

Un ringraziamento sentito va alla prof.ssa Silvia Lapomarda, referente dell’indirizzo sportivo, per il costante impegno e il supporto organizzativo.

Alla dirigente scolastica Prof.ssa Patrizia Carra, sempre presente al fianco dei nostri studenti, pronta a sostenere ogni iniziativa educativa, sportiva e formativa.

Infine, un sincero ringraziamento allo sponsor ufficiale Brigida Roberto Srl, che ha fornito le divise sportive con cui la nostra squadra ha rappresentato con orgoglio la scuola e la regione.

Una scuola che crede nello sport come strumento educativo e formativo, capace di unire, emozionare e far crescere.