Giulio Beranek ospite speciale alla finale di “Giallo e Nero di Puglia”

BRINDISI- Giulio Beranek sarà ospite speciale della finale di “Giallo e Nero di Puglia”. L’attore tarantino, noto per aver interpretato Gerri Esposito – il poliziotto di origine rom che indaga sui femminicidi e sulle proprie radici – nella serie televisiva “Gerri” tratta dai romanzi di Giorgia Lepore, parteciperà alla serata conclusiva della terza edizione della rassegna, in programma sabato 29 novembre a Brindisi. “Giallo e Nero di Puglia” è il concorso letterario dedicato alla narrativa gialla e noir, promosso dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il sostegno del Comune di Brindisi, e ogni anno coinvolge autori, lettori e scuole del territorio.

Durante l’incontro, Giorgia Lepore presenterà “Forse è così che si diventa uomini”, nuova indagine di Gerri Esposito, un romanzo che intreccia la storia del protagonista con quella di un gruppo di ragazzi. Il dialogo tra l’autrice e Beranek offrirà uno sguardo sul passaggio dal libro alla televisione: la costruzione dei personaggi, le scelte narrative e il modo in cui un testo prende forma sullo schermo. La conversazione sarà moderata eccezionalmente dagli studenti del Liceo Fermi Monticelli e dell’I.I.S.S. Ferraris-De Marco-Valzani, protagonisti del percorso formativo legato alla manifestazione.

La finale di “Giallo e Nero di Puglia” si svolgerà venerdì 28 e sabato 29 novembre alle ore 19 presso Santa Spazio Culturale, ex Convento di Santa Chiara, nei pressi di piazza Duomo a Brindisi.