Gli stadi di Brindisi e Francavilla forse nel masterplan dei Giochi del Mediterraneo, Ferrarese: “Con i ministri stiamo valutando questa possibilità”

BRINDISI – Gli stadi di Brindisi e Francavilla Fontana potrebbero rientrare nel nuovo masterplan dei Giochi del Mediterraneo 2026. Le gare potrebbero essere disputate oltre che a Taranto e Lecce, anche a Brindisi e Francavilla Fontana. A confermare questa possibilità è il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, che al “Nuovo Quotidiano di Puglia” ha dichiarato: “Proprio nei giorni scorsi con i ministri con delega al Sud, Raffaele Fitto, dello Sport, Andrea Abodi, e con il presidente del Coni, Giovanni Malagò – afferma Ferrarese – è stata presa in considerazione la possibilità di inserire i due stadi di Brindisi e Francavilla Fontana nel masterplan che sto iniziando a redigere per i Giochi del Mediterraneo, viste le necessità che avranno le squadre maschili e femminili che parteciperanno alle gare”. Questo vorrebbe dire importanti interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei due stadi, che da anni necessitano di opere importante. Con investimenti pubblici si potrebbero così risolvere le problematiche delle due strutture, oggi più che mai necessario per lo sport locale. È nota ormai la difficoltà della squadra di calcio brindisina appena promossa in serie C di disputare le gare nel vecchio stadio Fanuzzi. Lo stesso varrebbe per la Nuovarredo Francavilla che avrebbe uno stadio quasi “nuovo”. Da aggiungere poi la visibilità internazionale che le due città avrebbe nei giorni delle gare con la presenza di atleti e visitatori provenienti dai vari paesi del Mediterraneo. Ora bisognerà solo attendere il masterplain definitivo, quello che avrà la firma del neo commissario straordinario con l’approvazione dei ministri Fitto e Abodi.