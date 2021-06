BARI – I saldi in Puglia partono dal 24 luglio. La giunta regionale di concertato con le associazioni di categoria, ha approvato il posticipo della data di inizio dei saldi al prossimo 24 luglio, mantenendo comunque ferma la data di termine al 15 settembre”. Lo ha annunciato l’assessore regionale pugliese allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci.

“Una decisione – spiega l’assessore – giunta a margine delle consultazioni con le parti sociali, che ha l’obiettivo di sostenere la ripresa del commercio e di supportare le attività commerciali messe duramente alla prova dal perdurare dell’emergenza pandemica e delle conseguenti restrizioni. Le ragioni del posticipo sono motivate, principalmente, dal perdurare della zona rossa sull’intero territorio regionale, che ha compromesso in modo significativo l’ordinario svolgimento delle vendite stagionali”.

“Così come avvenuto lo scorso anno – conclude Delli Noci – abbiamo voluto venire incontro alle categorie merceologiche particolarmente colpite dalle misure restrittive imposte a tutela della salute dei cittadini e fornire uno strumento ulteriore per recuperare le vendite. Resta confermato il divieto di vendite promozionali nei quindici giorni antecedenti l’inizio dei saldi. La scelta della data del 24 luglio – spiega – non impedirà, pertanto, agli esercenti di effettuare promozioni nelle settimane precedenti e/o in concomitanza con la data del 3 luglio”.