Il Natale del Distretto Urbano del Commercio Città Bianca: ecco tutte le iniziative

OSTUNI- Quest’anno il Distretto Urbano del Commercio (DUC) Città Bianca celebra il Natale con un programma di iniziative inserite in una campagna di comunicazione coordinata e uniforme. L’obiettivo è rafforzare l’identità del Distretto come punto di riferimento commerciale e culturale, valorizzare la rete dei negozi, stimolare la partecipazione della comunità e accrescere il senso di appartenenza. Grazie al sostegno della Regione Puglia e del Comune di Ostuni, il DUC ha predisposto un calendario ricco di appuntamenti e attività di diversa tipologia, pensati per rendere ancora più speciale l’atmosfera natalizia. Questo il programma:

-I primi di Dicembre sono state accese le luci di Alberi in Festa, un percorso diffuso di 10 abeti disseminati in punti strategici della città per vivere ad ogni angolo tutta la magia natalizia, creando una premessa scenografica e costruendo un percorso di totem della campagna.

-Il 12 dicembre partirà l’iniziativa artistica strettamente legata alla valorizzazione dei negozi denominata La Vetrina più bella del Natale 2025, un progetto di natura culturale incentrato sull’allestimento tematico delle vetrine, pensato per stimolare la creatività locale, l’identità territoriale e lo spirito natalizio.

-Il 13 dicembre partirà il servizio del Trenino di Natale del Centro, luminaria festosa itinerante utile per connettere l’area storica della città con l’area commerciale più moderna nonché per offrire una esperienza immersiva e partecipata a cittadini, visitatori e turisti. Il Trenino sarà disponibile gratuitamente per tutti secondo il seguente calendario:

13, 14, 20, 21 dicembre – dalle 17:00 alle 20:30

22, 23, 24 dicembre – dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30

6 gennaio – dalle 17:00 alle 20:30

-Domenica 14 dicembre l’area commerciale di Via Pola si animerà con l’atmosfera festosa de “Il Lunapark degli Elfi”, un evento per bambini, famiglie e chiunque voglia fare una piacevole passeggiata in città partecipando ai giochi proposti da una simpatica comitiva di elfi scatenati, pronti a far divertire i bambini.

Il Distretto propone con queste iniziative un’esperienza viva e partecipata, l’occasione perfetta per riscoprire il calore delle tradizioni e la bellezza delle vie della propria città scegliendo i negozi di Ostuni per sostenere il commercio locale, fatto di professionalità, accoglienza e sorrisi.

Hashtag ufficiali

#DUCCittàBianca #AlberiinFesta #NataleaOstuni #IlTreninoDiNatale #LunaParkdegliElfi #VetrinaDiNatale #CommercioLocale #CittàBiancaSiAccende

Dettaglio collocazione degli alberi del Distretto:

Postazioni Alberi In Festa:

Via Cavalieri di Vittorio Veneto Via Tommaso Nobile Via Nino Sansone Via Paolo Orlando Calvario/Maternità Via Martiri di Kindu Via Ludovico Pepe Via Cavour Via Giuseppe Di Vittorio Via Fogazzaro

Dettaglio del Percorso del Trenino di Natale del Centro

Il trenino seguirà il seguente itinerario: Viale Pola, Via Rodio, Viale Aldo Moro, Viale degli Emigranti, Via Giovanni XXIII, Largo Calvario, Corso Umberto, Piazzetta Erriquez, Piazza Matteotti, Via D.G. Semerano, Corso Vittorio Emanuele, giro intorno alla Colonna di Sant’Oronzo, Corso Cavour, Piazza Matteotti, Via Maggiore Ayroldi, Via Martiri di Kyndu, Calvario, Via Diaz, Via Fogazzaro, Piazza Italia e ritorno lungo lo stesso percorso.