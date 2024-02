In arrivo la statua della Madonna di Lourdes, domani visiterà i reparti del Perrino

BRINDISI- Oggi la comunità brindisina accoglierà la statua della Madonna di Lourdes che arriverà in porto per le ore 20 come tappa del pellegrinaggio partito a settembre scorso dalla Campania e organizzato per commemorare i 120 anni di Unitalsi.

Domani, venerdì 23 febbraio, dopo la Santa Messa al Duomo e la visita alla Casa Circondariale, alle 10 la Madonnina sarà portata all’ospedale Perrino per visitare i reparti di Neurochirurgia, Oncologia, Geriatria, Medicina interna ed Ematologia. A seguire è previsto un incontro di riflessione Cappella dell’ospedale e l’atto di affidamento a Maria presieduto dall’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, monsignor Giovanni Intini.

Nel frattempo, la grotta della Madonna di Lourdes, presente all’interno dei giardini dell’ospedale di Summa, è tornata al suo vecchio splendore, grazie al ripristino del verde e alla pulizia degli spazi.