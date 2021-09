In Puglia oggi 222nuovi positivi, 37 a Brindisi. Ci sono due decessi

BRINDISI – In Puglia 222 nuovi casi Covid su 16mila343 tamponi, 37 dei quali nella provincia di Brindisi. Due decessi . Il maggior numero dei nuovi positivi è a Bari con 46 casi, poi Lecce con 45, Brindisi con 37, Bat con 33, Foggia 32 e nella provincia di Taranto 22.

Le vittime in Puglia dall’inizio della pandemi ad oggi è di 6.747. I ricoverati sono in tutto 182 di cui 20 in Terapia Intensiva. I pazienti Covid al Perrino oggi sono 10: 5 in Malattie Infettive e 5 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 2 pazienti.

