In scena “Passione – Magdalena: un evento di comunità”

OSTUNI- La rappresentazione teatrale “Passione”, un evento che da anni unisce la comunità di Ostuni, si prepara a tornare il 12 aprile 2025, con una nuova ed emozionante edizione dedicata a Maria di Magdala. Questo spettacolo, nato nel 2015 grazie all’impegno di un gruppo di amici che ha fondato l’Associazione Terra, celebra una tradizione culturale e spirituale profonda, portando in scena una narrazione che tocca il cuore di tutti.

“Passione” affonda le sue radici in una storica tradizione che risale agli anni ’70, quando rappresentazioni simili già coinvolgevano la comunità. Oggi, circa 100 persone partecipano attivamente a questo evento, creando un’atmosfera di festa e di unione che è diventata un appuntamento atteso da tutti. La Regione Puglia ha riconosciuto l’importanza di “Passione”, etichettandolo come un evento di comunità che apre le celebrazioni della Settimana Santa.

Quest’edizione metterà in luce la complessità e la bellezza del personaggio di Maria di Magdala, grazie a una drammaturgia scritta da Gianluca Zurlo e alla direzione artistica di Mirko Lodedo. Temi di amore, redenzione e spiritualità saranno al centro di una narrazione intensa e profonda, interpretata dalla talentuosa attrice Altea Chionna nel ruolo di Maria di Magdala. Il ruolo di Gesù sarà affidato all’attore Giuseppe Ciciriello.

Inoltre quest’anno il focus sarà sull’amore e l’associazione Terra ha deciso di utilizzare questo importante evento sensibilizzando anche sulla violenza di genere e coinvolgendo il centro antiviolenza “Insieme si può”: “ringraziamo l’Associazione culturale “Terra” – dice l’equipe del Centro – per aver dato la possibilità di dar voce al nostro servizio presente sul territorio ormai da anni nel suo evento di comunità: Passione, occasione per noi preziosa di sensibilizzazione ed informazione sul territorio del nostro lavoro quotidiano per la tutela delle donne e la lotta costante contro la cultura patriarcale agendo sugli stereotipi di genere a partire dalle nuove generazioni.”

In questa edizione, l’attrice Sara Bevilacqua interpreterà Claudia Procula, mentre gli attori Giuseppe Marzio, Onofrio Fortunato e Adriano Bagnulo prenderanno i rispettivi ruoli di Caifa, Pilato e Giovanni l’Evangelista. Tanti i figurati ostunesi e importante l’apporto dei ragazzi dell’associazione Le Radici del Sud e delle signore “nonnine” del Filo d’Arianna, che formeranno il coro dell’evento, coordinato da Michele Conenna e dalla cantante Lucrezia Pacifico.

““Passione” è molto più di uno spettacolo: è un gesto collettivo, un’espressione autentica della nostra identità culturale e spirituale. L’ottava edizione, dedicata alla figura di Maria di Magdala, conferma la forza della nostra comunità, capace di rinnovarsi senza perdere il legame con le radici. – ha detto il Sindaco di Ostuni Angelo Pomes. Voglio ringraziare l’Associazione Terra, il direttore artistico Mirko Lodedo, l’autore Gianluca Zurlo e tutti coloro che, con talento e passione, danno vita a questa rappresentazione che unisce generazioni, linguaggi artistici e valori profondi. Il riconoscimento del Ministero della Cultura e della Regione Puglia è il segno che la strada intrapresa è quella giusta: fare cultura partendo dalle persone, raccontando storie che parlano al cuore.

“Passione – Magdalena” – ha concluso Pomes – è un invito alla riflessione, ma anche un’occasione di bellezza condivisa, che rende Ostuni una città viva, accogliente, consapevole del proprio ruolo culturale. Siamo orgogliosi di sostenere eventi che parlano di comunità, perché è nella comunità che risiede la vera forza di un territorio.”

Gianluca Zurlo, autore dei testi, ha dichiarato: “In questo momento storico, dove sembra ormai normalizzato l’odio, noi portiamo in scena una straordinaria storia d’amore per l’umanità intera. Un amore assoluto e durevole che, per chi crede, è non solo eterno ma continuamente presente e attuale.”

Ancora spazio al cast col la presenza del performer internazionale Alberto Cacopardi che torna a interpretare la parte del Diavolo, e del gruppo di danza “Art Move” che arricchiranno ulteriormente questa edizione di “Passione”. Confermata è anche la partecipazione dell’APS Casarmonica e dei musicisti Michele Ciccimarra,

Marco Elia, Giovanni Gelao, Camillo Pace e Mauro Semeraro.

Domenico Lococciolo, Presidente dell’Associazione Terra, ha affermato: “Invitiamo la comunità a partecipare a questo straordinario evento, che non è solo una rappresentazione teatrale, ma una celebrazione della comunità, della cultura e della spiritualità. ‘Passione’ rappresenta un’occasione per riunirsi e riflettere insieme su temi universali che toccano profondamente il cuore di tutti.”

Inoltre, Lococciolo ha sottolineato: “Quest’anno, forse più degli altri anni, celebriamo la comunità di Ostuni, coinvolgendo tutti nella costruzione dell’evento, dalla scenografia (curata da Mimmo Valente, Angelo Barnaba e Mimmo Anglani) fino alla semplice presenza delle straordinarie nonnine del Filo d’Arianna, salite alla ribalta nazionale per la loro immensa voglia di essere felici e dalla quale tutti abbiamo da imparare.”

Mirko Lodedo ha anche espresso il suo apprezzamento per il cast: “Sento di ringraziare il cast degli attori che, con umiltà, ha messo a disposizione della messa in scena la propria professionalità per costruire insieme a me la regia. Quest’anno, insieme all’ensemble di 5 validi musicisti, oltre a continuare a valorizzare musicalmente le tradizioni di Ostuni con la riproposizione di canti come ‘È spirato’ e ‘lu venerdia sant’, avremo modo di scoprire quanto anche sonorità attuali c’entrino con questa meravigliosa storia che raccontiamo.”

L’appuntamento con “Passione – Magdalena” è il prossimo 12 aprile alle ore 20.30 in Piazza della Libertà.