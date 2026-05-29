Intelligenza artificiale e democrazia: partono i laboratori sperimentali per i giovani

NOVOLI – Intelligenza Artificiale può davvero migliorare la partecipazione democratica? È questa la domanda al centro di DemocrazIA, il programma sperimentale di innovazione civica che questa

sera, venerdì 29 maggio sarà presentato ufficialmente alla comunità del territorio nel corso di un evento pubblico al Palazzo Baronale di Novoli. Un appuntamento aperto a tutti, gratuito, che segna l’inizio concreto di un percorso di formazione, partecipazione e innovazione civica promosso dal nodo Galattica Novoli, in collaborazione con Smart Project Lab e Luoghi Comuni di Novoli, con il sostegno del Comune di Novoli e il contributo dell’Unione Europea attraverso il programma Coesione Italia 21-27.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali di Marco De Luca, Sindaco di Novoli, e di Sandro

Ruggio, Consigliere delegato alle Politiche Giovanili. A moderare il dibattito sarà Alberto Liaci,

Presidente di Smart Project Lab.

Sul palco si confronteranno voci autorevoli del mondo dell’informazione, dell’istruzione, della

cultura e delle istituzioni: Salvatore Giuliano: Dirigente scolastico dell'IISS Majorana di Brindisi, voce del mondo della scuola e della formazione, Lucia Portolano: Giornalista de La Repubblica, edizione di Bari, esperta di informazione e comunicazione territoriale, Tiziano Margiotta: Docente dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, punto di riferimento per

l’innovazione culturale e artistica, Jessica Niglio: Giornalista di quiSalento, voce del giornalismo civico locale e Sebastiano Leo: Assessore regionale della Regione Puglia

Il dibattito esplorerà il rapporto tra Intelligenza Artificiale e democrazia: come la tecnologia può

essere uno strumento al servizio della partecipazione civica, dell’informazione di qualità, dellatrasparenza istituzionale e della formazione delle nuove generazioni, se governata con

consapevolezza, etica e visione.Il programma è strutturato attorno a cinque aree tematiche: Partecipazione Civica,

Formazione e Competenze, Informazione di Qualità, Cultura e Territorio, Innovazione e

Tecnologia, Comunità e Reti. Ciascuna area si traduce in laboratori formativi pratici, aperti a

tutti, gratuiti, con esperti e formatori del settore.

L'obiettivo non è teorico: ogni laboratorio produce output concreti, articoli, podcast, prototipi

digitali, campagne di comunicazione, progetti territoriali, che restituiscono valore diretto alla

comunità.

A partire dalla prima settimana di

giugno prendono il via tre percorsi formativi: Masterclass di Giornalismo Civico con Lucia Portolano (Repubblica Bari e BrindisiOggi.it): Due incontri, sabato 6 giugno (h 10:00) e venerdì 12 giugno (h 19:00), dedicati alla costruzione della notizia, alla verifica delle fonti, alla scrittura giornalistica e alla narrazione dei contesti locali. Laboratorio IA e Cittadinanza Digitale con l’ingegnere Angelo Iannielli: Due lezioni mercoledì 10 giugno e venerdì 12 giugno (h 19:00), per comprendere cosa è davvero l’Intelligenza Artificiale, come funzionano gli LLM, il Prompt Engineering e gli agenti IA, con esercitazioni. Laboratorio Radio e Podcast con Antonio Soleti (Radio One): Un percorso dal 16 al 19 giugno (h 19:00) per esplorare le differenze e le analogie tra radio e podcast, il linguaggio audio, lo storytelling sonoro e il futuro della comunicazione.

Tutti gli incontri si terranno presso il Palazzo Baronale di Novoli. Ingresso libero, nessun

prerequisito richiesto.