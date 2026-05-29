La Cgil denuncia: “A Brindisi si tagliano i consultori nonostante i disagi”

BRINDISI – Un nuovo polverone si abbatte sulla gestione della sanità pubblica nella provincia di Brindisi. Al centro della bufera, questa volta, c’è lo smantellamento progressivo dei consultori familiari, un servizio fondamentale per le fasce più vulnerabili della popolazione. La denuncia arriva direttamente dal Segretario Generale della FP CGIL Brindisi, Luciano Quarta, che accusa l’Asl locale di muoversi in netta controtendenza rispetto alle reali necessità dei cittadini e alla stessa programmazione regionale.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la decisione di trasferire il consultorio storico dell’ex ospedale Di Summa verso il rione Paradiso. Sebbene l’apertura di una nuova struttura in un quartiere popolare sia di per sé un segnale positivo, il sindacato fa notare che l’operazione non è un’aggiunta, bensì una mera sostituzione.

Negli spazi dell’ex Di Summa nascerà infatti il reparto di Reumatologia, cancellando di fatto un presidio programmato per il centro cittadino. “La verità è semplice – spiega Quarta – a Brindisi sono previsti tre consultori: Paradiso, Sant’Elia e Brindisi città. Spostarne uno significa ridurre l’offerta territoriale e indebolire un servizio essenziale per donne, famiglie e minori”.

A rendere ancora più paradossale la mappa dei servizi sanitari brindisini è lo stato in cui versa il consultorio del rione Sant’Elia. Secondo quanto riferito dalla FP CGIL, la struttura si trova oggi in condizioni strutturali inaccettabili e totalmente inadeguate per un servizio pubblico. Mancano gli standard minimi di sicurezza e decoro che dovrebbero caratterizzare un luogo deputato alla prevenzione e all’ascolto.

Invece di investire per mettere in sicurezza e riqualificare il centro di Sant’Elia, i vertici dell’Asl avrebbero optato per una contrazione complessiva della rete. Una scelta ritenuta priva di qualunque logica sanitaria, che penalizza una comunità già gravata da pesanti criticità socio-economiche, dove la povertà relativa e assoluta continuano a registrare trend preoccupanti.

L’affondo del sindacato non si limita alla medicina territoriale, ma traccia un bilancio impietoso dell’intera gestione della sanità brindisina, evidenziando il mancato rispetto del Piano di Riordino ospedaliero regionale. La parte qualificante del piano, che avrebbe dovuto garantire l’attivazione di nuovi posti letto e l’introduzione di nuovi servizi specialistici, sarebbe rimasta in larga parte sulla carta.

I riflessi di questa mancata attuazione si traducono in un primato drammatico: Brindisi è ufficialmente l’ultima provincia della Puglia per numero di posti letto in rapporto a mille abitanti. Un dato certificato che fotografa una sanità locale ridotta all’osso, dove i pronto soccorso e i reparti ospedalieri viaggiano costantemente in condizioni di emergenza, senza che la medicina territoriale riesca a fare da filtro per alleggerire la pressione.

Dinanzi a quello che viene definito un vero e proprio “smantellamento” e non un piano di riorganizzazione, la FP CGIL chiama direttamente in causa i vertici manageriali e la politica barese. L’appello si chiude con una formale richiesta di trasparenza pubblica: la Direzione Generale dell’Asl di Brindisi viene esortata a spiegare le ragioni tecniche e strategiche che hanno portato alla compressione dei presidi di prossimità.

Allo stesso tempo, la palla passa alla Regione Puglia, a cui si chiede di fare immediata chiarezza. I rappresentanti dei lavoratori vogliono sapere se l’Istituzione regionale sia pienamente consapevole delle decisioni in atto nel territorio brindisino e se intenda avallare un percorso che rischia di declassare definitivamente la provincia a “territorio di serie B”. La mobilitazione per il diritto alla salute e alla prevenzione, promettono dal sindacato, non si fermerà qui.