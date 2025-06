La Sea Watch arriva nel porto di Brindisi, sbarcati 53 migranti, tra questi cinque minori

BRINDISI- La Sea Watch fa nuovamente capolino nel porto di Brindisi, sbarcati 53 migranti. E’ arrivata questa mattina la nave ong Sea Watch con a bordo 53 migranti salvati sabato scorso mentre si trovavano su di un gommone nel canale della Sicilia, si tratta per lo più di uomini ma ci sono anche quattro donne e sei minori, di questi cinque non accompagnati. I migranti erano tutto sommati in buone condizioni. Come di consueto sulla banchina dell’ex Capannone Montecatini ad aspettarli vi era la macchina del soccorso allestita dalla Prefettura di Brindisi.