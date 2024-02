La violenza sulle donne e la parità di genere, la presidente Loredana Capone incontra gli studenti del Liceo Palumbo

BRINDISI- La violenza sulle donne e la parità di genere, la presidente del Consiglio della Regione Puglia incontra gli studenti del Liceo Palumbo di Brindisi. E’ stata una occasione di crescita e confronto quella che oggi ha visto protagonisti la presidente del Consiglio della Regione Puglia e le classi quarte e quinte dell’Economico Sociale del Liceo Palumbo di Brindisi. L’incontro arriva al termine di un interessante PCTO sul giornalismo curato dalla professoressa Pia Migliardi e che ha visto coinvolte in particolare le classi IV A e IV B dell’indirizzo Economico Sociale. Tra gli argomenti studiati dagli alunni “la violenza sulle donne e la parità di genere”. L’istituto superiore Palumbo, diretto dalla dirigente Maria Oliva, da diversi anni si occupa di coinvolgere i ragazzi e le ragazze in attività di formazione e orientamento affrontando anche tematiche attuali e di rilievo sociale. A fronte di temi così importanti gli stessi studenti scelto di organizzare un incontro dibattito con Loredana Capone, firmataria di importanti leggi regionali quali quella sulla parità retributiva e lo psicologo di base. L’analisi e il confronto sul fenomeno della violenza sulle donne ha stimolato i ragazzi e le ragazze a profonde riflessioni sull’importanza della parità di genere e la necessità di quei cambiamenti culturali per i quali possono contribuire la scuola ed in primis la famiglia.

