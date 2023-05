L’alta moda sceglie la Puglia: il 10 luglio ad Ostuni il grande evento di Dolce&Gabbana

OSTUNI – L’alta moda sceglie la Puglia per presentare le sue più importanti collezioni. Era accaduto lo scorso anno con Gucci, e quest’anno tocca a Dolce&Gabbana che ha scelto Ostuni come location per un suo grande evento. Il centro storico della Città Bianca ospiterà una delle manifestazioni che la maison Dolce&Gabbana sta organizzando in Valle d’Itria dal 7 all’11 luglio . In particolare questa location è stata individuata per l’appuntamento del 10 luglio. La conferma arriva dalla delibera approvata dalla commissione straordinaria alla guida del Comune di Ostuni con la quale si approva la “manifestazione ‘Presentazione Collezione Alta Sartoria’ della Dolce & Gabbana s.r.l., primaria società a livello internazionale nel campo della moda”. All’evento di Ostuni, fanno sapere dal Comune, è prevista la partecipazione, su invito esclusivo, di oltre seicento ospiti provenienti da tutto il mondo, oltre ad istituzioni locali e a più di cinquanta giornalisti appartenenti alle testate internazionali più rilevanti. C’è grande fermento nella Città Bianca per l’arrivo di numerose celebrità. Gli appuntamenti di luglio in Valle D’Itria caratterizzeranno la nuova tappa dell’ideale ‘Grand Tour d’Italia’ che Dolce&Gabbana ha intrapreso dal 2012, anno della presentazione della prima collezione Alta Moda a Taormina.

Luca D’Orta