L’augurio della Commissione Pari opportunità dedicato alle mamme che lavorano

BRINDISI – E’ dedicato alle mamme che lavorano l’augurio di quest’anno della Commissione Pari opportunità del Comune di Brindisi.

Pubblichiamo integramente le dichiarazioni della Commissione presieduta da Ernestina Sicilia

“Auguri a tutte le mamme che lavorano: il vostro doppio impegno è il motore della nostra comunità

In occasione della Festa della Mamma, le Pari Opportunità del Comune di Brindisi rivolgono un pensiero speciale a tutte le donne che ogni giorno conciliano il ruolo di madre con quello di lavoratrice.

Essere madre oggi significa affrontare sfide complesse: tempi di lavoro rigidi, carichi di cura, difficoltà nella conciliazione, disparità salariali e di carriera. Eppure, migliaia di donne brindisine rispondono con forza, competenza e dedizione, dentro e fuori casa.

A voi, che tenete insieme famiglia e professione spesso senza reti adeguate, va il nostro riconoscimento più profondo. Il vostro impegno quotidiano non è scontato: è un contributo essenziale alla crescita sociale, culturale ed economica della città.

Come Istituzione ci impegniamo a rendere Brindisi una città sempre più a misura di madre: potenziando i servizi per l’infanzia, sostenendo la condivisione dei carichi di cura e promuovendo una cultura del lavoro che non penalizzi la maternità.

A tutte le mamme lavoratrici di Brindisi: grazie e auguri.

La vostra forza è esempio per tutti”.