L’Aurora Volley Brindisi alle final four di Coppa Puglia con un sogno nel cassetto

BRINDISI- L’Aurora Volley Brindisi, complice la sosta in campionato per le festività pasquali, prenderà parte alle final four di Coppa Puglia Serie C che si svolgeranno ad Altamura (BA) nella giornata di sabato 8 aprile.

La squadra brindisina guidata in panchina dal Coach Adolfo Rampino dopo aver conquistato l’accesso alla fase finale ai danni della Fenix Monopoli si candida al ruolo di “mina vagante” della competizione che vede tra le finaliste formazioni di alta classifica della serie C di entrambi i gironi pugliesi.

Le semifinali si disputeranno alle ore 11,00 in contemporanea grazie alla disponibilità di due impianti di gioco contigui. L’Aurora Brindisi affronterà la Dream Volley Nardò attualmente seconda in classifica nel girone B, lo stesso delle brindisine, mentre nella seconda semifinale saranno di fronte la Monteroni Volley e le padrone di casa della Leonessa Volley Altamura entrambe capolista dei rispettivi gironi.

La finale si disputerà alle ore 17:00 presso il Palasport “Cupola” di Altamura al termine della quale sarà incoronata la squadra regina del volley pugliese.

Per la squadra biancazzurra, dopo aver centrato l’accesso alla fase finale, continua il sogno di mettere in bacheca un trofeo nel primo anno di attività agonistica, ma più realisticamente potrà essere un utile e impegnativo banco di prova in ottica play-off considerata la presenza dei migliori club della categoria.

