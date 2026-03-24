Lavoratori delle pulizie della Asl pagati 6 euro all’ora, Cobas: “Denunceremo la Regione per caporalato”

BRINDISI – Sei euro all’ora ai lavoratori di pulizie per la Asl di Brindisi, il Sindacato Cobas annuncia che nelle prossime ore denuncerà ” la Regione Puglia per “Caporalato” unitamente alla Colser e alla Meridionale Servizi perché non retribuiscono con 9 euro ,così come previsto dalla legge regionale sul “salario minimo”.

“Ai dipendenti delle suddette ditte che svolgono il lavoro di pulizie per la ASL di Brindisi vengono retribuiti a 6 euro l’ora . Tutto questo dopo essere rimasti come Cobas fortemente insoddisfatti dell’incontro di ieri, Lunedì 23 Marzo, a Bari – afferma il segretario provinciale Cobas Bobo Aprile – Siamo stati invitati dalla terza commissione e dalla prima del Consiglio Regionale per discutere della possibile internalizzazione del servizio di pulizie della ASL di Brindisi”.

“L’impegno preso dal Cobas nel corso della riunione – continua Aprile – è quello di assediare il prossimo Consiglio Regionale per far capire a tutti che non si scherza più con la provincia di Brindisi, derisa anche pubblicamente da governi regionali troppo spesso baricentrici. Ricordiamo che il servizio di pulizie , dopo una lunga lotta di cui siamo stati indiscussi protagonisti , era stato internalizzato nella Sanitaservice. Le lobby delle ditte e delle cooperative si rivolsero allora alla magistratura per far saltare tutte le sanitaservice della Puglia. Riuscirono ad ottenere il risultato per il settore delle pulizie di Brindisi, che fu messo di nuovo fuori . Abbiamo detto all’assessore alla sanità Pentassuglia che non c’è bisogno di nessun conto, di nessuna verifica, per Brindisi. Si tratta solo di restituire a Brindisi quello che già aveva ,le pulizie erano già dentro”.