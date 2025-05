Lavoro, sono 254 le posizioni aperte. Si cerca nel settore del commercio , turismo e ristorazione

BRINDISI- Sessanta aziende presenti e oltre 300 posizioni aperte: sono i numeri di “Puglia Jobs”, il grande recruiting che Arpal Puglia organizza, con il supporto specialistico di Sviluppo Lavoro Italia, nell’ambito della prima edizione pugliese di Job&Orienta. Il più importante appuntamento italiano dedicato all’orientamento, alla formazione e al lavoro è promosso da Veronafiere in collaborazione con Regione Puglia – Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro e Arpal Puglia.

L’evento si terrà il 14, 15 e 16 maggio, dalle ore 9.30 alle 13.30, negli spazi del Nuovo Padiglione della Fiera del Levante a Bari (Ingresso Edilizia, Via di Maratona).

Puglia Jobs sarà uno dei principali snodi tra domanda e offerta di lavoro in tutto il Sud Italia: i candidati avranno la possibilità di incontrare direttamente i responsabili delle risorse umane di aziende provenienti da ogni provincia pugliese e attive nei principali comparti economici regionali e nazionali. Tra gli altri, spiccano i nomi di Jindal, MSC Crociere – Grandi Navi Veloci, Deloitte, Cortus, Exprivia, Dxc, Ernst & Young, Fincons, Leroy Merlin, Eurospin, Cnh Industrial.

Per tutti coloro che risiedono o sono domiciliati fuori dalla Puglia, sarà possibile prenotare un colloquio da remoto con le aziende: è questa un’azione prevista nell’ambito di #mareAsinistra, Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti della Regione Puglia.

L’elenco delle imprese partecipanti al recruiting e il modulo di iscrizione ai colloqui sono disponibili al seguente link: https://sites.google.com/arpal.regione.puglia.it/pugliajobs2025-joborienta/home

L’iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile soprattutto per i beneficiari del programma GOL – Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, in particolare lavoratori con ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, lavoratori fragili (giovani, donne con particolari situazioni di svantaggio, persone con disabilità, over 55), working poor, persone disoccupate senza sostegni al reddito: avranno l’opportunità di candidarsi a offerte immediatamente disponibili, sostenere i colloqui e orientare il proprio percorso verso l’inserimento nel mondo del lavoro.

Con Puglia Jobs, i workshop e i seminari organizzati, Arpal Puglia, anche in questa occasione, si presenta come autentico laboratorio attivo di politiche per il lavoro e l’inclusione, capace di dare risposte concrete ai bisogni occupazionali del territorio.

Intanto il 18° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia è visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, conferma un panorama ricco per chi è in cerca di occupazione: 139 annunci attivi, per un totale di 339 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro è ancora una volta il comparto turistico e ristorazione con ben 254 posizioni aperte, che lo conferma quale settore trainante dell’economia locale. Al secondo posto si colloca il settore commercio con 36 figure ricercate. A seguire il settore sanità con 16 risorse richieste. Cinque posizioni aperte per il comparto amministrativo e quattro per il marketing. Si ricercano invece tre figure per il settore trasporti e tre per l’edilizia. Sono ricercate due figure nei servizi assicurativi e finanziari, due nel contabile, due in assistenza domiciliare, due in artigianato, due in agricoltura e zootecnia. Si seleziona un lavoratore nel settore tecnico, metalmeccanico e alimentari,

Si contano quattro posizioni aperte riservate alle categorie protette ex art.18 L.68/99.

Completano l’offerta una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero attraverso la rete EURES, che promuove la mobilità professionale in ambito europeo.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.