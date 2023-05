Lo sguardo di Elodie sull’etichetta del Calafuria Magnum prodotto a San Pietro Vernotico

SAN PIETRO VERNOTICO- Elodie firma il Calafuria Magnum , produzione Cantine Tormaresca di San Pietro Vernotico. La nota cantante romana interpreta con lo sguardo la limited edition 2022 di una tra le bottiglie più prestigiose di vini rosati del Salento. A sponsorizzarla è lei stessa attraverso un post su Instagram in cui compare in tutta la sua bellezza con una delle bottiglie tra le mani. “Periodo di belle sorprese e novità” scrive Elodie nel suo post annunciando questa collaborazione che testimonia ancora una volta l’apprezzamento della cantante per la Puglia e la sua terra. L’idea di questa campagna promozionale nasce proprio dalle Cantine Tormaresca che da 24 anni sorgono nelle campagne tra San Pietro Vernotico e Torre San Gennaro, Marina di Torchiarolo. La Magnum d’artista in edizione limitata di Calafuria è creata, quindi, insieme all’artista Elodie. “Questa collaborazione nasce con Elodie per promuovere il Calfuria edizione limitata Magum da un litro e mezzo- spiega Vito Farella, responsabile dell’ufficio Marketing Cantine Tormaresca- Ogni anno produciamo una edizione limitata per il Calafuria, nei vari anni con vari artisti . Nel corso tempo molti altri artisti di fama internazionale si sono prestati a disegnare per noi questa etichetta che apponiamo sulla Magnum. Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di incontrare Elodie e abbiamo chiesto a lei se avesse avuto piacere di disegnare per noi una etichetta e questo è il risultato”. L’etichetta è stata ideata e disegnata da Elodie in persona. Un’artista di grande talento, a febbraio scorso ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con la canzone “Due” ora in vetta alle classifiche, ma di recente ha vinto il primo David di Donatello come Miglior Canzone. Il brano vincitore è Proiettili, musica di Joan Thiele, Elisa Toffoli ed Emanuele Triglia, per il film “Ti mangio il cuore” in cui lei stessa recita. Un film diretto da Pippo Mezzapesa, tratto dall’omonimo romanzo d’inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini ed ispirato alla vera storia di Rosa Di Fiore, prima pentita della mafia garganica. Prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con Paramount+ il film è stato presentato anche in anteprima alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Accanto ai due protagonisti Elodie e Francesco Patanè, nel cast ci sono anche Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Brenno Placido, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta e con la partecipazione straordinaria di Michele Placido.

A partire dal 26 maggio esce, inoltre, una nuova canzone che l’artista interpreta al fianco di Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2023, dal titolo “Pazza” , su TikTok i due cantanti hanno già condiviso una piccola anteprima del video che accompagnerà la hit. L’artista ha raccontato spesso del suo stretto rapporto con la Puglia, in un video pubblicato su Facebook da Giacomo Caporusso ha detto : “Sono legata alla Puglia, ci ho vissuto per cinque anni e mio papà ha parenti di Andria”. Pur nata nella borgata romana di Quartaccio da padre italiano, appunto, e madre franco-creola originaria della Guadalupa è cresciuta con i genitori fino alla separazione e la sorella minore Fey, a 19 anni Elodie si è poi trasferita in Salento per lavorare nel mondo delle discoteche.

La cantante è , quindi, profondamente legata al Salento, si dice che proprio in queste settimane stia cercando di acquistare una villa per le sue vacanze in Puglia in compagnia del fidanzato Andrea Iannone, famoso pilota motociclistico italiano. Elodie che ama la nostra terra e mai come adesso che sta vivendo uno dei periodi più brillanti della sua carriera, era la testimonial ideale di questa prodotto delle Cantine Antinori. “Ci girava in testa già da un po’ di tempo- ammette Farella- Elodie rappresenta la parte giovane, che attira le nuove generazioni che apprezzano la musica e noi siamo attratti dalla musica non a caso siamo main sponsor del Locus Festival e quindi ci faceva piacere che anche sulla bottiglia ci fosse un riferimento musicale . Tanto è che sulla bottiglia c’è un Q-corde da dove si può scaricare la canzone di Elodie”. La nuova edizione di Calafuria d’artista ha infatti un QR code sull’etichetta che permetterà di ascoltare una playlist creata dall’artista italiana e ispirata al rosé di Tormaresca. “Calafuria nasce dai vigneti che si estendono per più di un chilometro lungo la costa adriatica- si legge nella scheda descrittiva del vino- Deve il suo nome a una delle oltre 700 baie presenti in Puglia. Un rosato delicato, piacevolmente fruttato, sapido e ampio, capace di raccontare i profumi e i colori del territorio di produzione, il Salento”. Le Cantine Tormaresca nascono nella tenuta di San Pietro Vernotico nel 1999 e sono una realtà che vantano una lunga tradizione. Tuttavia la promozione del prodotto negli anni ha voluto legarsi anche a quelle che sono le espressioni più moderne dell’arte , artisti e cantanti che sapessero in qualche modo attirare le nuove generazioni. Ad esempio nel 2021 , sempre per la limited edition del Magnum Calafuria l’etichetta è stata firmata da Matteo Cibic, un’artista e designer di fama internazionale riconosciuto e riconoscibile per i suoi oggetti dalle funzioni ibride e per l’uso di forme e colori antropomorfi.

Lucia Pezzuto per Il7Magazine