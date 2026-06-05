L’ospedale Monopoli – Fasano è pronto: dall’8 giugno inizia il trasferimento dei primi 120 pazienti

FASANO – Il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano è pronto. La ASL Bari ha predisposto tempi, modalità operative e misure di sicurezza che da lunedì 8 fino al 15 giugno accompagneranno il passaggio di attività sanitarie, pazienti e utenti dal “San Giacomo” di Monopoli alla nuova struttura, in contrada Lamalunga- Sant’Antonio D’Ascula. Il piano è stato condiviso oggi nella cabina di regia istituita presso la Prefettura di Bari con Regione Puglia, Protezione Civile, Anas, Comuni di Monopoli e Fasano, Prefetto di Brindisi e rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Contestualmente è stata costituita la task force incaricata di seguire e coordinare tutte le fasi delle operazioni sotto il profilo sanitario, logistico, organizzativo e della sicurezza.

La tutela dei pazienti rappresenta il principio guida dell’intera operazione. Tra l’8 e il 15 giugno sono state pianificate le operazioni propedeutiche e il trasferimento nel nuovo presidio dei 120 pazienti ricoverati, attraverso procedure dettagliate e condivise tra tutte le istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di garantire continuità assistenziale, tempestività degli interventi e massima sicurezza durante ogni fase dello spostamento.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni nelle migliori condizioni possibili, è stata inoltre prevista la sospensione temporanea dei cantieri stradali attivi lungo la Strada Statale 16 e nelle aree immediatamente limitrofe al Nuovo Ospedale durante la settimana del trasferimento. La misura, concordata nell’ambito della cabina di regia istituzionale, consentirà di garantire condizioni ottimali di percorrenza alle ambulanze impegnate nel trasferimento dei pazienti, assicurando il massimo livello di sicurezza durante tutte le fasi delle operazioni e riducendo al minimo ogni possibile interferenza lungo i percorsi di accesso al Nuovo Ospedale, realizzato in Contrada Lamalunga- Sant’Antonio D’Ascula, a ridosso della Strada Statale 16 tra Bari e Brindisi.

Al fine di limitare il traffico veicolare e di venire incontro alle esigenze di chi dovrà recarsi nel nuovo ospedale (operatori sanitari caregiver e parenti) la Regione ha previsto anche il potenziamento dei collegamenti di Trasporto Pubblico Locale, con 18 corse giornaliere già attive a partire da lunedì 8 giugno in partenza dalle stazioni ferroviarie di Polignano (6.20 prima corsa), Monopoli (6.40 prima corsa), e Fasano (6.25 prima corsa) direzione Ospedale Monopoli – Fasano e viceversa. È stata prevista inoltre una campagna di comunicazione rivolta alla popolazione per far conoscere la nuova struttura, le modalità per raggiungerla e i servizi che saranno progressivamente attivati.

A margine dell’incontro in Prefettura, la ASL Bari sta inviando in queste ore una specifica informativa destinata a: personale dell’ospedale “San Giacomo”, Dipartimenti aziendali, medici di Medicina generale, Pediatri di libera scelta, sindacati, farmacie, strutture sanitarie limitrofe, Asl insistenti nel territorio di interesse, e alle amministrazioni locali con indicazioni dettagliate sulle modalità operative del trasferimento e sui percorsi assistenziali che accompagneranno il passaggio alla nuova struttura.

Per garantire il massimo supporto alla popolazione durante tutte le fasi del trasferimento, a partire dall’8 giugno sarà attivo il numero telefonico 080-5844444– dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, al quale cittadini e utenti potranno rivolgersi per ricevere informazioni sul trasferimento delle attività sanitarie, sui servizi ospedalieri, sulle modalità di accesso alla nuova struttura e sui collegamenti con il Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Il numero sarà gestito da personale della Direzione Medica e della Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero.

Il Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano rappresenta una infrastruttura sanitaria strategica al servizio di un bacino di utenza potenziale di circa 264mila residenti. L’area di riferimento comprende i comuni di Monopoli, Conversano, Polignano a Mare, Locorotondo, Alberobello, Putignano, Noci e Castellana Grotte nella provincia di Bari, Fasano, Ostuni, Cisternino e Ceglie Messapica nella provincia di Brindisi, oltre al comune di Martina Franca in provincia di Taranto.