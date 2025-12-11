Marchionna: “Per la governance territoriale della “Via Appia. Regina Viarum” siamo in dirittura d’arrivo”

BRINDISI- «L’incontro di oggi ci fa pensare che siamo in dirittura di arrivo e che entro gennaio prossimo si completi il percorso di costituzione dei coordinamenti territoriali, che daranno quindi vita al sistema di governance nazionale delle “Via Appia. Regina Viarum”». Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha mostrato estrema soddisfazione per l’esito dell’incontro sul tema «Via Appia. Regina Viarum – Coordinamenti Territoriali e sistema di Governance», svoltosi questa mattina, giovedì 11 dicembre 2025, presso la Sala «Gino Strada» a Palazzo Granafei Nervegna. Ad essa hanno partecipato, come da programma, la Coordinatrice della candidatura per l’iscrizione dell’Appia nel patrimonio Unesco, Angela Maria Ferroni e i sindaci o loro delegati del Comune di Roma e di Benevento, di Santa Maria Capua Vetere e di Venosa, nonché il Presidente della Provincia di Latina, per interventi programmati, ma anche molti sindaci e amministratori locali della Puglia i cui territori ricadono lungo il percorso della via Appia ed esponenti dell’Associazionismo.

«Esprimo soddisfazione per le tante e qualificate presenze e per i contributi offerti alla redazione dei documenti – ha proseguito Marchionna -. Devo ringraziare per la presenza l’assessora Antonella Tartaglia Polcini del Comune di Benevento, con il sindaco Mastella collegato da remoto, per la fattiva definizione di alcune questioni legate agli aspetti statutari; un grazie sentito anche all’assessore alla Cultura del Comune di Roma, Massimiliano Smeriglio, per l’ampia disponibilità manifestata. Grazie ai contributi degli altri amministratori abbiamo notato come la bozza di statuto sia stata largamente condivisa e abbia solo bisogno di alcune limature non fondamentali, ma utili per una governance territoriale più snella»