Nasce Appia Wine road: il vino per raccontare il territorio brindisino

INTERVENTO – (di Carmine Dipientrangelo, Tenuta Lu spada)

Giovedì 9 aprile sarà presentata a Brindisi l’associazione APPIA WINE ROAD. La nascita di APPIA WINE ROAD rappresenta, per le cantine che ne fanno parte, molto più della costituzione di un’associazione. È il risultato di una consapevolezza maturata nel tempo: quella che il valore delle nostre singole aziende cresce davvero quando si trasforma in valore condiviso. Viviamo in un territorio straordinario che oggi si trova di fronte a una grande opportunità. Il riconoscimento della Via Appia Antica come Patrimonio UNESCO ci affida una responsabilità importante: quella di essere all’altezza della nostra storia, ma anche capaci di costruire il futuro. È da qui che nasce questa iniziativa. Sette realtà vitivinicole hanno scelto di unire visioni e competenze, lungo un tratto della Via Appia che non è soltanto un riferimento geografico, ma un simbolo potente di connessione, apertura e scambio. Come amministratore di Tenute Lu Spada, azienda che ha scelto con convinzione anche la strada del biologico, considero questa iniziativa un passaggio naturale ma anche necessario. La nostra scelta non è solo produttiva, ma culturale: significa rispetto per la terra, attenzione alla qualità, responsabilità verso chi verrà dopo di noi. E significa anche contribuire a costruire un’identità territoriale più forte, più riconoscibile, più contemporanea. Il vino, per noi, non è solo un prodotto. È un linguaggio. È uno strumento attraverso cui raccontiamo il nostro territorio. Ma oggi sentiamo anche l’esigenza di fare un passo ulteriore. È necessario costruire una maggiore consapevolezza diffusa del valore del vino che queste terre hanno prodotto e continuano a produrre. Una consapevolezza che deve coinvolgere non solo le cantine, ma tutto il sistema locale:gli operatori turistici, i ristoratori, gli enotecari, chi ogni giorno entra in contatto con chi visita questo territorio. Perché il vino brindisino non è solo una componente dell’offerta. È parte della nostra identità. È parte della nostra storia. Ed è, soprattutto, una grande opportunità per il nostro futuro. Se questa consapevolezza cresce e si diffonde, allora cambia il modo in cui raccontiamo il territorio. Cambia l’esperienza che offriamo. E cambia anche il valore economico che siamo in grado di generare. In questa prospettiva, l’enoturismo rappresenta una leva fondamentale. Non solo perché è un settore in crescita, ma perché consente di integrare economia, cultura e accoglienza. Consente di generare valore per tutto il territorio: per le cantine, certo, ma anche per la ristorazione, l’ospitalità, i servizi, l’artigianato. Brindisi ha tutte le caratteristiche per affermarsi come destinazione enoturistica di riferimento: è città di mare, porto storico del Mediterraneo, luogo di incontro tra culture, ma è anche terra di grandi vini, con una tradizione che oggi si rinnova attraverso qualità, sostenibilità e innovazione. Con APPIA WINE ROAD vogliamo contribuire a costruire questa visione. Lo faremo attraverso la promozione coordinata delle nostre realtà, l’organizzazione di eventi, l’accoglienza di operatori internazionali, lo sviluppo di progetti condivisi e la creazione di un brand territoriale forte e riconoscibile. Vogliamo essere interlocutori attivi nel percorso istituzionale legato al riconoscimento UNESCO, collaborando con enti, istituzioni e sistema economico locale. E vogliamo farlo con uno spirito preciso: quello della collaborazione. Perché crediamo che il futuro di questo territorio non si costruisca da soli, ma insieme. E che questo futuro passi anche da una nuova consapevolezza del valore di ciò che già siamo. Come Tenute Lu Spada, siamo orgogliosi di far parte di questo progetto. E siamo convinti che questo sia solo l’inizio di un percorso che potrà dare risultati concreti e duraturi. Brindisi, la storia è vino. E oggi quella storia diventa progetto.