Nella stazione di Fasano assistenza alle persone disabili ed a mobilità ridotta

FASANO- Con Fasano salgono a 19 le stazioni pugliesi inserite nel Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Il servizio garantisce assistenza gratuita alle persone disabili e a ridotta mobilità attraverso l’ausilio di operatori nella fase di salita o discesa dal treno e nel percorso compreso fra la banchina e l’area biglietteria della stazione. Il servizio è presente in 16 Sale Blu dislocate nelle principali stazioni italiane e garantisce assistenza in più di 360 scali ferroviari. In Puglia il servizio è attivo a Bari Centrale, Bari Santo Spirito, Bari Torre a Mare, Barletta, Bisceglie, Brindisi, Fasano, Foggia, Giovinazzo, Grottaglie, Lecce, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Ostuni, Polignano a Mare, San Severo, Taranto e Trani. Nei primi 11 mesi del 2025 sono state circa 24mila le persone che hanno usufruito del servizio di assistenza Sala Blu in Puglia. Il servizio è prenotabile attraverso il portale Sala Blu on line – registrando i propri dati anagrafici, i contatti e le specifiche esigenze di viaggio, tramite l’APP Salablu+, tramite l’indirizzo mail della sede prescelta (per Bari salablu.bari@rfi.it) o recandosi presso la Sala Blu di Bari Centrale. Le Sale Blu possono essere contattate anche telefonicamente al numero verde gratuito 800.90.60.60 (raggiungibile da telefono fisso), al numero nazionale a tariffazione ordinaria 02.32.32.32 (raggiungibile da telefono fisso e mobile). Maggiori informazioni nella sezione Accessibilità stazioni. Con l’ampliamento del circuito di assistenza Sala Blu il Gruppo FS Italiane intende essere ancora più vicino alle persone che ogni giorno viaggiano in treno e utilizzano le stazioni. Parallelamente prosegue il programma di interventi di natura strutturale e tecnologica che RFI sta gradualmente portando avanti in tutte le proprie stazioni, con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche e assicurare a tutti i viaggiatori la completa autonomia negli spostamenti.