New Arena, convocata la conferenza dei servizi per realizzare il nuovo impianto

BRINDISI- È stata convocata la Conferenza dei servizi asincrona per realizzazione e gestione del nuovo impianto sportivo New Arena in contrada Masseriola. Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Arpa Puglia, Vigili del fuoco, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Turismo – Soprintendenza Archeologica Br-Le-Ta, Autorità di Bacino, Coni, Enac, AqP, Terna, Enel Distribuzione, Telecom, Snam potranno richiedere la documentazione del progetto e, entro 45 giorni, dovranno esprimere in modo vincolante la volontà sulle decisioni di propria competenza. Qualora i pareri non fossero tutti favorevoli, per il 15 settembre è fissata la Conferenza dei sevizi sincrona.

