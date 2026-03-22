Non ci servono le scuse di Catalano, i nemici di Brindisi sono “all’interno”

BRINDISI – ( di Lucia Portolano) Non ci servono le scuse, soprattutto da chi ora non riveste più alcun ruolo. Delle scuse richieste da destra e manca all’ex capo di gabinetto dell’ex governatore Michele Emiliano, Giuseppe Catalano non ce ne facciamo nulla. Quello che questo territorio, questa città, si aspetta è la restituzione di opportunità che da una parte sono state tolte e dall’altra qualcuno ha ceduto. Le parole “i brindisini sono i più sfigati della Puglia” con tanto di risatina rilasciate da Catalano durante un evento romano sulla portualità sono l’occasione per aprire una profonda riflessione e una sostanziale protesta. Non contro queste parole in sè, ma contro una dimensione che ha portato davvero Brindisi ad essere fanalino di coda di una Puglia in crescita. Basta trovare solo il nemico all’esterno, l’usurpatore “straniero”, che sicuramente anche c’è. È arrivato il momento di vedere le falle all’interno e capire le nostre debolezze: perché l’Autorità portuale taglia a Brindisi il servizio dei trasporti delle crociere? Perché l’aeroporto del Salento ha un terzo dei voli di Bari? Perché questa è l’unica città che non ha l’Università? Perché non abbiamo un grande evento finanziato con i fondi regionali, perché ai bandi per le imprese partecipano sporadiche realtà brindisine? E potremmo continuare.

Abbiamo lasciato per anni che gli altri decidessero per noi senza avere nulla in cambio, o per qualche briciola che ha bloccato lo sviluppo arricchendo solo pochi, molti dei quali oggi anche pontificano. Abbiamo fatto morire 20 km di costa all’ombra di una centrale ormai fantasma che continua ad esistere solo nell’eventualità dovesse servire.

Se all’esterno gli altri hanno questo potere è perché all’interno noi siamo deboli. Perché le proteste troppo spesso sono solo fuochi di paglia. Perché ai tavoli che contano, quelli delle trattative, contiamo poco e troppe volte gli interessi personali prevalgono sul bene collettivo. “Cedo su questo, basta che sistemo le cose mie”. Accade nelle sedi di partito quando si fanno le liste, accade durante la spartizione delle nomine istituzionali, accade durante le campagne elettorali e mentre si governa la città. Troppo intenti a litigare tra noi e a dividerci, invece di tentare di superare gli ostacoli per difendere il territorio. Perché i capetti hanno paura che altri possano crescere non capendo che con una squadra si è più forti. Ci sono volute tre legislature per riavere una consigliera regionale della città capoluogo. Del quale risultato altri sbandierano i meriti (ma questa è un’altra storia). E qui non è questione di campanilismo ma di conoscenza reale dei problemi concreti di Brindisi, tanti e complicati, e molto diversi da quelli dei paesi della provincia e della Valle d’Itria. Perché serve viverli, studiarli e si sa: ognuno coltiva il proprio orticello per poter raccogliere poi i voti a fine legislatura e ricandidarsi. E quindi ciascuno guarda a casa proprio.

Questa città è davanti ad un bivio ed è arrivato il momento che ciascuno faccia la propria parte, nessuno deve sentirsi esonerato da responsabilità. Questa è la battaglia di tutti i brindisini: politica, istituzioni, parti sociali e i cittadini. Dare la colpa agli altri è comodo, ipocritamente ci assolve ma non risolve i problemi.