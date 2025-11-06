Oggiano: “Giù le mani dall’aeroporto del Salento”

BRINDISI- Il Segretario cittadino FdI Brindisi, candidato al Consiglio Regionale, Massimiliano Oggiano, interviene sulle ultime dichiarazioni di Egidio Albanese, candidato al Consiglio regionale nella lista “Decaro Presidente” , in merito all’aeroporto di Grottaglie. “Le recenti dichiarazioni del candidato Albanese e del presidente Decaro sull’aeroporto “Arlotta” di Grottaglie rappresentano l’ennesimo esempio di becera speculazione elettorale ai danni della verità e dell’intelligenza dei cittadini. La storia e la pianificazione industriale della Puglia parlano chiaro: Grottaglie fu individuato come polo logistico e cargo a servizio della filiera aerospaziale di Alenia, con fondi pubblici e investimenti destinati espressamente alla costruzione di parti di aeromobili, non a voli civili- dice Oggiano- Forzare oggi quella destinazione, fingendo di poter aprire un nuovo scalo passeggeri, significa contraddire la logica stessa dei finanziamenti ricevuti e delle scelte industriali che hanno reso possibile quel progetto. Le parole di Albanese, più che una proposta seria, appaiono come una battaglia di campanile, priva di fondamento economico e di visione strategica, mentre l’intervento di Decaro si configura come una volgare operazione di consenso, che utilizza temi infrastrutturali delicati solo per raccattare qualche voto in più nel territorio ionico. La verità è che il Salento ed il territorio Jonico hanno già un equilibrio aeroportuale consolidato e vincente: Grottaglie industriale e Brindisi dedicato ai voli civili, con una posizione strategica e un ruolo fondamentale per l’intero Salento e per la connettività internazionale della regione. Noi continueremo a difendere con forza il valore indiscutibile dell’aeroporto di Brindisi, infrastruttura essenziale per turismo, economia e sviluppo del territorio, e a contrastare ogni tentativo di baricentrismo politico o di illusione elettorale che rischi solo di indebolire il sistema e di disperdere risorse pubbliche senza alcuna concreta prospettiva di realizzazione. Serve serietà, non slogan. Serve visione, non propaganda”.