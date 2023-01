Oltre 2milioni di euro per restauri e manutenzioni, dalla Regione finanziamenti anche per tre comuni brindisini

BRINDISI- Con 2 milioni e 200 mila euro la Regione Puglia torna a finanziare piccoli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione di beni immobili, pubblici o privati, del patrimonio culturale che hanno particolare valenza storica, artistica e religiosa. E, questa volta, lo fa assicurando la copertura economica di 42 cantieri con cui saranno recuperati, restaurati o manutenuti campanili, cappelloni, volte, opere scultoree, altari, battisteri o pulpiti. per quanto riguarda la provincia di Brindisi finanziati restauri e manutenzioni a Fasano, Francavilla Fontana e Villa Castelli. Nello specifico: a Fasano restauro architettonico, valorizzazione e fruizione multimediale ed esperenziale della Chiesa del Purgatorio € 43.170 – Ripristino delle condizioni originarie del cappellone della chiesa San Giovanni Battista 340.000 euro; a Francavilla Fontana, manutenzione straordinaria di parte del prospetto adiacente al campanile della chiesa Maria Santissima della Croce 43.170 euro; a Villa Castelli, manutenzione straordinaria della cupola di copertura della chiesa San Vincenzo de’ Paoli 43.170 euro.

“Si tratta di piccoli interventi con cui sosteniamo il ricamo di una trama di spiritualità e cultura in luoghi dove è custodito il cuore religioso delle comunità dei fedeli e quello laico del flusso di storia e delle storie che li ha attraversati e li attraversano”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Piemontese, commentando il quadro degli interventi finanziati.

Con il budget di 500 mila euro espressamente finalizzato al miglioramento sismico e all’efficientamento energetico, nonché a interventi di ripristino delle condizioni originarie dei cappelloni, è stata finanziata a Panni, in provincia di Foggia, la manutenzione straordinaria, il restauro conservativo e la messa in sicurezza della Torre campanaria della chiesa matrice di Santa Maria Assunta in Cielo, con 160 mila euro; a Fasano, in provincia di Brindisi, il ripristino delle condizioni originarie del cappellone della chiesa San Giovanni Battista, con 340 mila euro.

Visto che il numero di istanze indirizzate ai capitoli del bilancio regionale destinati alla manutenzione straordinaria e al restauro conservativo superava il budget richiesto, sono stati assegnati contributi massimi di 35 mila e 500 euro ai Comuni e di 43 mila e 170 euro alle istituzioni sociali riconducibili a enti religiosi della Chiesa cattolica e di altre confessioni.

