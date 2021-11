BRINDISI- Partoanalgesia. la FPCGIL scrive al direttore della Asl : “E’ ancora un miraggio”. Quella che pubblichiamo di seguito è la lettera del sindacato indirizzata al direttore della Asl di Brindisi sulla mancata attivazione della partoanalgiasia.

“Una discriminazione dolorosa quella di dover partorire con dolore a Brindisi o ad essere costrette a spostarsi anche nel cuore della notte per poter partorire senza soffrire.

La FPCGIL chiede risoluzioni tempestive e locali idonei, essendo inoltre presenti anche professionalità già formate per tale procedura in servizio presso il presidio ospedaliero del Perrino.

La funzione pubblica della Cgil Brindisi denuncia la grave carenza che persiste ormai da molto tempo che non permetta alle donne della provincia di Brindisi la scelta della partoanalgesia.

La partoanalgesia è una tecnica che sfrutta l’effetto specifico di alcuni farmaci per ridurre il dolore del parto. Tale tecnica consiste nel posizionare, tramite un ago, un catetere nello spazio peridurale, attraverso il quale si somministrano anestetici locali ed analgesici che agiscono selettivamente sulle fibre nervose dolorifiche. L’effetto di questi farmaci è di ridurre il dolore delle contrazioni da parto, con trascurabili effetti sulle capacità di usare i muscoli e sulle altre forme di sensibilità. Durante il travaglio potrete così muovervi liberamente.

Nessun ospedale della provincia di Brindisi, a partire dall’ospedale Antonio Perrino, nonostante numerose promesse e date di riapertura del servizio mai mantenute. Il servizio presso l’ospedale brindisino era stato indicato proprio dalla Regione come una delle 13 strutture pubbliche in Puglia ad erogare, gratuitamente, il servizio.

La partoanalgesia è inserita nei livelli essenziali di assistenza del ministero della Salute fin dal 2008. Nel 2017, tra l’altro, la giunta regionale aveva approvato il modello organizzativo di implementazione proprio della partoanalgesia nei punti nascita che praticano più di mille parti l’anno. Tra questi quindi anche l’ospedale Perrino di Brindisi.

È inaccettabile che le donne del territorio brindisino non possono scegliere questo servizio per il parto indolore e per questo il sindacato della funzione pubblica Cgil chiede a gran voce alla direzione sanitaria e generale che arrivi una soluzione tempestiva non più rinviabile a questa problematica.