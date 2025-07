Polizia di Stato: professionalità e competenza, Stefania Occhioni promossa primo dirigente

BRINDISI – Per 22 anni ha diretto l’Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi per poi passare nel 2019 a capo della Polizia di frontiera nella direzione tra i più importanti scali della Puglia, il porto e l’aeroporto del Salento. Arriva la promozione per Stefania Occhioni, che ieri è stata promossa a prima dirigente. Professionalità e competenza hanno da sempre distinto la dirigente brindisina, che nel suo incarico all’Immigrazione con grande sensibilità ha gestito grandi emergenze migratorie, in un territorio da sempre terra di accoglienza. La promozione per Occhioni è arrivata ieri, mercoledì 2 giugno, nel corso del consiglio di amministrazione per il personale della polizia di Stato. Insieme a lei è stato promosso anche il vicario del questore Eugenio Ferraro, arrivato a Brindisi nel novembre 2023. Ferraro è stato promosso a vicario superiore, che vuol dire ricoprire l’incarico di questore. Entrambi lasceranno la questura brindisina per una nuova destinazione.

