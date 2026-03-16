Pomes è il nuovo Presidente della Provincia, il centrodestra non ce la fa: ecco gli eletti

BRINDISI – Angelo Pomes, sindaco di Ostuni, è stato eletto Presidente della Provincia di Brindisi. Ha sconfitto il candidato di centrodestra, il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna. Pomes ha vinto con un’ampia distanza dal suo avversario. Si ricorda che si tratta di elezioni di secondo livello dove a votare sono solo gli amministratori locali (consiglieri comunali e sindaci). Questa è la conseguenza della famosa Legge Delrio che ha abolito le Province svuotandole della maggior parte delle funzioni, restano a capo di questa Istituzione solo la manutenzione delle strade e gli edifici scolastici. Nonostante questo, il potere in mano al Presidente è ancora ampio almeno nella gestione dell’ente.

Alla consultazione hanno partecipato 322 amministratori locali su 339 aventi diritto, con 17 assenti e un’affluenza pari al 94,99%. Angelo Pomes ha vinto con 57.485 voti ponderati contro 32.680 voti ponderati di Giuseppe Marchionna.

Una brutta sconfitta per il centrodestra brindisino, soprattutto per il sindaco del capoluogo. Un’analisi politica all’interno della coalizione è assolutamente necessaria in un centrodestra che in Puglia non riesce proprio a brillare. Ad un mese dalla sconfitta alla Provincia di Lecce dove Adriana Poli Bortone ha perso contro il civico Fabio Tarantino arriva quella di Brindisi.

I consiglieri provinciali eletti sono 12: 7 di centrosinistra e 5 di centrodestra. Ecco gli eletti

Lista “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni”:

SORIO Giuseppe

LOTESORIERE Francesco

ALBANESE Catia

Lista “Comunità Protagoniste – Pomes Presidente”:

ARGENTIERI Maria Lucia

CICCARESE Elio

MARRA Marco

ZACCARIA Francesco

BROGNA Carmine

CAVALLO Nicola

CAPONE Daniela

Lista “Alleanza Civica per Brindisi”: