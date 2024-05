Pre-Pride città di Brindisi, ecco tutti gli appuntamenti

BRINDISI- L’associazione culturale Circe – Libreria itinerante e indipendente in collaborazione con la caffetteria Nervegna e l’APS Salento Pride, annunciano gli eventi che si terranno nella città di Brindisi e che condurranno verso la manifestazione del Pride del 6 Luglio 2024 nella città di Lecce.

Gli incontri hanno l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sui diritti civili che non appartengono solo ad alcune categorie di persone ma sono i diritti di tutt*. La città di Brindisi si è resa protagonista nel 2021 del primo Pride regionale il cui eco ha avuto risonanza anche nazionale. In quest’ottica vogliamo continuare quanto cominciato.

Gli eventi si svolgeranno nei mesi di Maggio e Giugno 2024 e partiranno in data 24 Maggio con la presentazione del libro Donna Summer alla presenza degli autori Andrea Angeli Bufalini (giornalista e critico musicale e scrittore) e Giovanni Savastano (Psicoterapeuta, docente universitario e scrittore). Attraverso il loro racconto conosceremo la storia della disco music e della sua regina, nonché icona LGBTQ+ e della liberazione sessuale femminile intersezionale che esplode negli anni 70. L’incontro sarà moderato da Marcello Biscosi e sarà arricchito dalla presenza della scuola di danza Studio 19 di Danilo Chiarelli e da una selezione musicale dedicata di Tobia Lamare.

In data 7 Giugno 2024, il secondo appuntamento in programma, con titolo “L’Amore invisibile” tratterà l’amore vissuto in carcere e approfondirà l’aspetto che riguarda le persone LGBTQ+. L’evento è in collaborazione con Antigone Puglia per la quale Interverrà la dottoressa Noemi Cionfoli, la dottoressa Maria Nimis -SinP Brindisi, Sociologia in Progress, il coreografo Vito Alfarano e una testimonianza di Michele Caiulo. L’incontro sarà moderato da Associazione Circe.

Il 21 Giugno sarà affrontato il tema “Disabilità e sessualità” alla presenza della presidente Serena Grasso e della sessuologa Azzurra Carrozzo dell’ODV Piacere per Tutti e di ANGSA Brindisi alla presenza della presidente dottoressa Simona Summa, Marisa Zito e la testimonianza di Danila Guarnieri.

In data 5 Luglio, vigilia del Pride, Rainbow Party che si terrà presso il Nervegna Caffè Letterario.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso la Sala della Colonna- Palazzo Nervegna.