Presentata la 38^ edizione della Regata velica internazionale “Brindisi-Corfu”

BRINDISI- Si è svolta stamani, nella Sala congressi dell’Autorità di Sistema Portuale di Brindisi, la conferenza stampa di presentazione della 38^ edizione della Regata velica internazionale “Brindisi-Corfu” che si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

Erano presenti, tra gli altri, il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, l’avv. Francesco Mastro in rappresentanza dell’Autorità di Sistema Portuale, il consigliere Maurizio Bruno per la Regione Puglia, il Comandante della Capitaneria di Porto Luigi Amitrano, il Presidente della Camera di Commercio Brindisi/Taranto Vincenzo Cesareo, il Presidente VIII zona della Federazione Italiana Vela Alberto La Tegola, il Presidente del Distretto della Nautica di Puglia Giuseppe Danese, il Presidente del Consorzio Asi Vittorio Rina, nonché esponenti di tutte le forze dell’ordine, di associazioni di categoria e di ordini professionali.

La Regata partirà alle ore 12.00 di domenica 9 giugno 2024 dalla parte esterna del porto di Brindisi, mentre l’arrivo è previsto nell’isola di Corfù dopo aver percorso le 104 miglia che separano le coste pugliesi da quelle elleniche.

Nel salutare i presenti, il Presidente del Circolo della Vela Gaetano Caso ha ripercorso la storia di questo evento sportivo che, come ribadito anche dal Presidente La Tegola, ha ormai raggiunto un ruolo di grande importanza a livello internazionale.

La presentazione della regata si svolgerà l’8 giugno, alle ore 18.30, ai piedi della Scalinata delle Colonne romane. Il giorno successivo il briefing degli equipaggi è previsto alle ore 9.00, mentre la partenza avverrà alle ore 12.00. L’evento si concluderà a Corfù l’11 giugno con la premiazione della regata presso il Marina di Gouvia.

Il Presidente Caso ha ringraziato gli enti per il sostegno garantito alla regata, così come gli sponsor. “Siamo certi che anche quest’anno riusciremo a traguardare risultati importanti, sia in termini di partecipazione – ha aggiunto Caso – che di livello tecnico della regata la cui importanza è confermata innanzitutto dalle tante edizioni svoltesi fino ad oggi”.

Al momento, sono già 40 le imbarcazioni iscritte.

L’organizzazione dell’evento è del Circolo della Vela Brindisi e del Marina Gouvia Sailing Club.

Main sponsor della 38^ edizione della Regata sono la Banca popolare Pugliese e Grimaldi Brindisi.

Partner dell’iniziativa Ance Brindisi, Camer, Confindustria Brindisi, COGESE e Laboratorio d’analisi Leo. Partner tecnici Marina di Brindisi, Marin Gouvia, MSC Crociere, Impresa Fratelli Barretta, Obiettivo Mare, Tenute Lu Spada e Gate 14. La Regata quest’anno sostiene ANDOS e ANGSA.