Primarie Pd, a Brindisi alle 13.00 hanno votato 2056 persone, 37704 in tutta la Puglia

BRINDISI- Primarie del Pd, grande affluenza alle urne, a Brindisi hanno votato 2056 persone. Seconda fase del congresso del Partito Democratico, quella dedicata al voto anche dei simpatizzanti. Seggi aperti dalle 8.00 di questa mattina per scegliere la guida nazionale del Partito Democratico. Alle ore 13.00 in Puglia hanno votato 37704 tra iscritti e simpatizzanti: la provincia di Bari ha la più alta affluenza con 11693 votanti, segue Lecce con 10502, Foggia con 4755, Taranto, 5045, Bat 3653, Brindisi 2056. “È un affluenza che non ci aspettavamo – ha commentato il segretario regionale del PD Domenico De Santis – Possiamo già gioire per questa larga partecipazione popolare, segno che il PD non solo è vivo e vegeto, ma riesce ancora a coinvolgere in un processo di partecipazione democratica decine di migliaia di persone solo in Puglia”. Le file si sono concentrate soprattutto nelle grandi città dalle prime ore del mattino. I candidati sono Stefano Bonaccini e Elly Schlein, che erano risultati i più votati nella fase delle primarie riservata agli iscritti al partito e conclusasi il 19 febbraio. Bonaccini ha 56 anni ed è presidente dell’Emilia-Romagna dal 2014, mentre Schlein ha 37 anni ed è deputata dallo scorso settembre (in precedenza era stata per oltre due anni e mezzo la vicepresidente di Bonaccini in Emilia-Romagna). La forbice a livello nazionale è del 18 per cento, questo è il risultato delle votazioni dei circoli territoriali. In Puglia la forbice è del 12 per cento, mentre in provincia di Brindisi si stringe, 33 per cento per Bonaccini e 30 per cento per la Schlein . La mozione Bonaccini è sostenuta dai big della Puglia , Michele Emiliano ed Antonio Decaro, mentre quella della Schlein, sostenuta da molte donne e giovani, dal vice presidente della Puglia , Loredana Capone. In terra di Brindisi il neo rieletto segretario cittadino, Francesco Cannalire, sostiene Bonaccini, mentre il segretario provinciale Francesco Rogoli è più vicino all’area Schlein. L’obiettivo della segreteria regionale è portare al voto 80mila persone. Si vota sino alle 20.00 nei seggi allestiti nei circoli , nei luoghi di aggregazione e nei gazebo.Al seggio bisogna portare un documento di riconoscimento valido, il certificato elettorale ed un contributo di 2 euro per sostenere le spese organizzative.

Elenco dei seggi istituiti in Provincia di Brindisi:

Brindisi Biblioteca Provinciale Viale Commenda Carovigno Sede PD Corso Vittorio Emanuele Ceglie Messapica Locale utilizzato per le primarie Piazza Vecchia 26 Cellino San Marco Sede PD Largo Palazzo 11 Cisternino Sede PD Via Roma Erchie Locale utilizzato per le primarie Via Roma 69 Fasano 1 Locali del Balì Via del Balì Fasano 2 (Montalbano) Sede della Circoscrizione Piazza della Libertà Francavilla Fontana Teatro Imperiali Via Municipio Latiano Saletta Imperiali Via Attilio Spinelli Mesagne Auditorium del Castello Via Castello Ostuni Sede PD Viale dello Sport Oria Locale utilizzato per le primarie Via Roma 37 San Donaci Sede PD Via Cellino San Pancrazio Salentino Sede PD Via Annunziata San Pietro Vernotico Locale utilizzato per le Primarie Via Brindisi 210 San Vito dei Normanni Locale utilizzato per le primarie Via Tasso Torre Santa Susanna Gazebo Via Garibaldi Torchiarolo Locale utilizzato per le primarie Piazza Castello Villacastelli Locale utilizzato per le primarie Via Belvedere

BrindisiOggi