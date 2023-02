Primarie Pd, nel brindisino vince Elly Schlein. I dati comune per comune

BRINDISI- Primarie del Pd, nel brindisino vince Elly Schlein con 2655 voti mentre Stefano Bonaccini si ferma a 2390. Si sono chiusi alle 20.00 i seggi in tutta Italia dove era possibile votare per eleggere la guida nazionale del Partito Democratico. In provincia di Brindisi lo spoglio delle schede si è già concluso con la vittoria di Elly Schlein. Nella città capoluogo la deputata movimentista ha vinto con 466 voti contro i 281 di Bonaccini. Nel resto della provincia sempre Scheiln vince anche a Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Mesagne , Oria, San Pietro Vernotico, San Pancrazio, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna, Torchiarolo e Villa Castelli. Il presidente dell’Emilia Romagna invece, ha superato l’avversaria nei comuni di Fasano Montalbano, Francavilla Fontana, Latiano, Ostuni e San Donaci.

Questa era la seconda fase del congresso del Partito Democratico, quella dedicata al voto anche dei simpatizzanti. Seggi sono stati aperti dalle 8.00 alle 20.00. In Puglia c’è stata una grande affluenza, le file si sono concentrate soprattutto nelle grandi città dalle prime ore del mattino. I candidati sono Stefano Bonaccini e Elly Schlein, che erano risultati i più votati nella fase delle primarie riservata agli iscritti al partito e conclusasi il 19 febbraio. Bonaccini ha 56 anni ed è presidente dell’Emilia-Romagna dal 2014, mentre Schlein ha 37 anni ed è deputata dallo scorso settembre (in precedenza era stata per oltre due anni e mezzo la vicepresidente di Bonaccini in Emilia-Romagna). La forbice a livello nazionale era del 18 per cento, risultato delle votazioni dei circoli territoriali. Mentre in Puglia la forbice era del 12 per cento, in provincia di Brindisi 33 per cento per Bonaccini e 30 per cento per la Schlein . In terra di Brindisi il neo rieletto segretario cittadino, Francesco Cannalire, sosteneva Bonaccini, mentre il segretario provinciale Francesco Rogoli era più vicino all’area Schlein. Ora si attende il dato regionale e nazionale.

