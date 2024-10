Pta di Mesagne: lunedì 14 ottobre inaugurazione del nuovo Hospice

MESAGNE- Nel pomeriggio di lunedì 14 ottobre, alle 16, sarà inaugurato il Centro residenziale per Cure palliative e terapia del dolore (Hospice) del Presidio territoriale di assistenza di Mesagne, pronto per l’avvio delle attività dopo aver ottenuto l’accreditamento istituzionale nei giorni scorsi.

Alla cerimonia parteciperà il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, il direttore del Distretto sociosanitario Michele Morgillo, il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, insieme ad altri rappresentanti di istituzioni locali e consiglieri regionali del territorio.

All’evento saranno presenti anche i direttori delle unità operative coinvolte nella gestione e presa in carico dei pazienti che saranno inseriti nella struttura.

L’Hospice occupa il terzo piano del Pta, su una superficie di circa 2mila metri quadri. Oltre alle stanze per pazienti e accompagnatori, il centro ha una zona con reception e uffici, il bar, la cucina e un soggiorno polivalente. Un’area è dedicata alle terapie, con una sala d’attesa e una stanza per colloqui. Accanto a queste, la struttura ha uno spazio per prestazioni in regime diurno, una sala multisensoriale e un locale per idroterapia. Inoltre, è stata realizzata un’area per valutazione terapie, una sala riunioni e una dedicata al personale volontario e di assistenza.

L’iter di accreditamento ha coinvolto il Dipartimento di Promozione della salute della Regione Puglia, l’Aress e il Dipartimento di Prevenzione della Asl.