Puglia Regione Europea dello Sport: stanziati 8 milioni di euro per eventi

BARI – La Regione Puglia stanzia 8 milioni di euro per i grandi eventi sportivi del 2026. Le risorse sono state stanziate nell’ambito di Puglia Regione Europea dello Sport 2026. Oltre alla call dedicata ai grandi eventi sportivi ad alto impatto mediatico e turistico, sono stati stanziati 1,4 milioni di euro per il cofinanziamento di ulteriori grandi eventi sportivi, 450.000 euro per manifestazioni sportive sul territorio regionale, 600.000 euro per progetti sportivi e campi estivi rivolti soprattutto a giovani e persone con disabilita’, 120.000 euro per il programma ‘Correre in Puglia‘ dedicato alle gare di corsa su strada, trail e montagna”. “Previsti anche contributi per attrezzature sportive, sostegno agli atleti con disabilita’, trasferte sportive ed eccellenze sportive.

Accanto agli interventi di sostegno alle attivita’ sportive, la Regione – aggiunge – ha programmato un importante piano di investimenti sull’impiantistica sportiva per il periodo 2026-2030, pari a circa ulteriori 88 milioni di euro complessivi, tra fondi regionali, programmazione europea e Fondo Sviluppo e Coesione, destinati alla realizzazione e al potenziamento di strutture sportive pubbliche e inclusive”.

“Questo riconoscimento non nasce per caso. E’ il risultato di un percorso costruito con visione, con investimenti concreti e soprattutto con la convinzione che lo sport non sia soltanto competizione o spettacolo, ma un vero e proprio strumento di crescita personale e civile, di salute pubblica e di coesione sociale. Noi ci poniamo un obiettivo chiaro: rendere lo sport un diritto per tutti”, afferma Antonio Decaro, presidente di Regione Puglia, durante l’inaugurazione di “Puglia Regione europea dello sport”.

“Da qui nasce il progetto che sta alla base della candidatura che ci ha portati qui oggi: ‘Sport per tutti, insieme, ovunque'”. Un progetto di comunita’ che nasce dalla consapevolezza che lo sport significhi prevenzione sanitaria, contrasto alla sedentarieta’, benessere fisico e mentale.

Significa offrire a ogni cittadino dai bambini agli anziani la possibilita’ di vivere meglio attraverso il movimento e l’attivita’ fisica. Non solo agonismo quindi – ha aggiunto – ma anche protagonismo, di tutti i cittadini che attraverso lo sport scelgono di stare insieme e di animare luoghi: piazze, spiagge, parchi pubblici, strade e tratturi. Uno dei valori piu’ importanti che intendiamo promuovere e sostenere nelle politiche regionali per lo sport e’ proprio l’inclusione. Lo sport e’ uno dei linguaggi piu’ potenti per abbattere le barriere sociali e culturali”.