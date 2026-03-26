Raccordo aeroporto-stazione lavori fermi, RFI assicura: “Entro il 30 giugno il primo tratto dell’opera”

BARI – A rischio la fine dei lavori per il raccordo ferroviario tra l’aeroporto e la stazione di Brindisi. Su richiesta della presidente della V Commissione consiliare della Regione Puglia, Loredana Capone, la questione è stata trattata questa mattina a Bari. Durante l’audizione è intervenuto il Direttore Investimenti di RFI ing. Lucio Menta e l’ing. Elisabetta Cucumazzo della Direzione Progetti Adriatica, Direzione territoriale Produzione Bari di RFI, che hanno illustrato il travagliato iter dell’appalto, che ha visto andare in difficoltà finanziarie le società a cui è stata affidata la realizzazione dell’opera. Tuttavia, i dirigenti di RFI hanno tranquillizzato i commissari circa la permanenza del finanziamento e che entro il 30 giugno si possa realizzare il primo tratto d’opera”.

“Questi servizi – ha dichiarato Loredana Capone – sono essenziali. Non possiamo permetterci di perdere 161 milioni di euro previsti in parte dai fondi Pnrr ed è il motivo per cui ho inteso convocare i dirigenti di Rfi in maniera tale che ci dessero garanzie che tutto quello che si può fare per assolvere alle esigenze dell’appalto si faccia e che almeno il primo tratto d’opera possa essere compiuto nei termini”.

Il consigliere Pagliaro ha sottolineato lo sconcerto per un sistema di bandi pubblici che di fatto non garantisce la solidità finanziaria delle imprese a cui vengono affidati i lavori.

La Commissione continuerà ad aggiornarsi il mese prossimo monitorando lo stato di avanzamento dei lavori e auspicando che la data del 30 giugno venga rispettata.

Sulla questione è intervenuta anche la consigliera regionale del Pd, Isabella Lettori: “La salvaguardia dei 60 milioni di euro del Pnrr è una notizia positiva – dice – ma non può bastare a rassicurare un territorio che aspetta risposte concrete.”

“Siamo preoccupati – sottolinea Lettori – perché se da un lato la burocrazia salva i fondi trasformando il traguardo in cento metri di rilevato entro giugno 2026, dall’altro non abbiamo ancora una data certa per l’attivazione del servizio. I 3,3 milioni di passeggeri dello scalo brindisino non possono continuare a vivere l’attuale odissea dei trasporti”.

La consigliera ha posto l’accento anche sulla fragilità della catena degli appalti, che ha visto tre imprese colpite da crisi finanziarie in pochi anni. “È evidente che qualcosa nel sistema delle tutele non ha funzionato. Nonostante il rispetto formale delle norme, i bandi di gara non sembrano aver garantito clausole sufficienti a proteggere la stazione appaltante da questi continui stop. È necessario che RFI vigili con estrema attenzione sul subentro della nuova compagine societaria affinché il cantiere non resti ancora una volta un deserto di erba e recinzioni plastiche”.