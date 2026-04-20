Raccordo ferroviario Aeroporto – Stazione, Capone: “Bene l’avvio dei lavori ora subito di cronoprogramma”

BARI -“Apprendo con soddisfazione la notizia dell’avvio dei lavori per il collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento, annunciato per il prossimo 4 maggio dal sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante. Si tratta di un’infrastruttura strategica per la Puglia attesa da anni e fondamentale per cittadini e turisti”.

Lo dichiara la presidente della V Commissione del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, che lo scorso 26 marzo aveva convocato in audizione i vertici di Rete Ferroviaria Italiana per fare il punto sullo stato dell’opera e sulle criticità legate al rispetto delle tempistiche.

“In quella sede – ricorda Capone – avevamo ribadito con forza quanto questo collegamento sia essenziale e quanto sia prioritario evitare qualsiasi rischio di perdita dei 161 milioni di euro, in parte finanziati dal PNRR. Per questo avevo chiesto garanzie precise affinché almeno il primo tratto dell’opera potesse essere completato entro il 30 giugno”.

Durante l’audizione erano intervenuti il Direttore Investimenti di RFI, ingegner Lucio Menta, e l’ingegnera Elisabetta Cucumazzo, che avevano illustrato le difficoltà legate all’appalto, rassicurando tuttavia sulla tenuta del finanziamento e sul rispetto della prima scadenza.

“Oggi – prosegue Capone – la notizia dell’avvio dei lavori rappresenta un passo importante, frutto anche del lavoro istituzionale svolto in questi mesi. Tuttavia è fondamentale che alle dichiarazioni seguano atti concreti e soprattutto una pianificazione chiara”.

“La prossima audizione già convocata per giovedì in Commissione – conclude – dovrà consentirci di acquisire da RFI un cronoprogramma dettagliato dei lavori. Solo così potremo monitorare puntualmente l’avanzamento dell’opera e scongiurare ritardi che rischierebbero di compromettere le tempistiche previste e, soprattutto, di arrecare un danno ai cittadini e al territori. Si tratta, infatti, di un’opera che non è solo infrastruttura ma diritto alla mobilità, opportunità di sviluppo e dignità per una comunità che da troppo tempo attende risposte. La Puglia merita opere che si realizzano davvero, nei tempi previsti e con la massima trasparenza. Continueremo a vigilare con determinazione perché questo accada”