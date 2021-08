Rallentano i contagi in Puglia ma aumentano i ricoveri che superano i 230 pazienti

BRINDISI – In Puglia 173 nuovi positivi al Covid a fronte di 15572 tamponi. I nuovi contagi nella provincia di Brindisi sono 24, mentre 16 in provincia di Bari, 30 nella provincia Bat, 20 in provincia di Foggia, 46 in provincia di Lecce, 34 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione. Si è registrato un decesso. Gli attuali positivi sono in tutto 4572. Ma aumenta il numero dei ricoveri, che supera 200 pazienti. In tutto sono ricoverate 232 persone di cui 25 in Terapia Intensiva. Aumentano anche a Brindisi, dove al Perrino sono ricoverate 16 persone: 8 in Malattie Infettive e 8 in Pneumologia.